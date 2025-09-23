Reportan fuerte choque en el Centro de Caborca; vehículo se estampó con un consultorio

Caborca, Sonora.- La mañana de este martes 23 de septiembre de 2025 se registró un aparatoso accidente de tránsito en el Centro del municipio de Caborca, Sonora. Los primeros reportes indican que dos vehículos particulares, aparentemente un Chevy de color verde y un automóvil gris de la marca Ford. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, únicamente daños materiales en las unidades y en la estructura de un establecimiento.

De acuerdo con datos proporcionados por medios locales, el percance vial tuvo lugar en la intersección de la Calle 6 y Avenida J, en el sector mencionado, en donde los vehículos descritos protagonizaron un fuerte choque. Debido a la magnitud del impacto, el automóvil gris se estampó contra un reconocido consultorio médico de la ciudad fronteriza y ocasionó destrozos considerables en la estructura.

Atendiendo el reporte, elementos de la Policía Municipal de Caborca se presentaron en el lugar para cumplir con las diligencias correspondientes, aunque aún no se confirma quién fue el responsable del incidente. Durante el peritaje para remover los vehículos involucrados, la circulación vial de la zona se vio afectada por algunos minutos. Una vez culminados los trabajos en el área por parte de los uniformados, el tráfico se restableció.

Choque en San Luis Río Colorado

En otro caso similar ocurrido en el norte de Sonora, un accidente de tránsito se registró el pasado sábado 20 de septiembre sobre la avenida Benito Juárez, en el municipio de San Luis Río Colorado. El hecho dejó a un conductor lesionado y daños considerables en uno de los vehículos implicados, así como en un establecimiento. De acuerdo con el reporte, el percance se originó a la altura de la calle 25, donde un automóvil sedán chocó por alcance a una camioneta Jeep.

El impacto provocó que la víctima perdiera el control de la unidad y se estampara contra la fachada de una casa de cambio, la cual está situada en la esquina de la avenida Juárez y la calle 26. Los servicios de emergencia y de personal de seguridad intervinieron para controlar la situación, además de atender a la persona afectada.

Fuente: Tribuna del Yaqui