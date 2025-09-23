Reportero cubre un accidente y en pleno en vivo se entera que sus hijos eran las víctimas

Puebla de Zaragoza, Puebla.- Durante los primeros minutos del lunes 22 de septiembre de 2025, un reportero poblano vivió uno de los momentos más complicados de su trayectoria profesional cuando, sin saberlo, cubrió un accidente automovilístico en el que sus hijos, su exesposa y el padre de la misma fueron víctimas. De acuerdo con la información proporcionada, el percance se registró sobre la carretera Acajete-Amozoc, en el estado de Puebla.

El periodista fue identificado como Jacob Linaldi, corresponsal del medio El Informante México, quien se encargó de realizar la transmisión en vivo del percance, el cual presuntamente fue originado por una conductora que manejaba en estado de ebriedad. Según el reporte, la mujer chocó contra el automóvil en el que viajaba la familia del periodista, por lo que los heridos tuvieron que ser llevados a un hospital cercano.

Pedimos en estos momentos la ayuda de Fiscalía para que pueda ayudarnos, ya que mis hijos se encuentran en el hospital debido a este percance. No quisiera que se mencionara que quiero abusar del poder, pero la persona que tuvo el accidente es mi suegro, el abuelo de mis hijos… se encuentran en estos momentos en el hospital debido a que el otro automóvil venía en estado de ebriedad y no tomó las medidas de precaución correspondientes", relató el comunicador con la voz entrecortada y al borde de lágrimas.

uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDC94 TRAGEDIA EN PUEBLA: PERIODISTA DESCUBRE QUE LAS VÍCTIMAS DEL ACCIDENTE SON SU FAMILIA



El domingo 21 de septiembre, un accidente vial en la ruta Acajete-Amozoc (Puebla, México) dejó una dolorosa escena. El periodista Yeiikov Linaldi llegó al lugar para cubrir el siniestro,… pic.twitter.com/9jCgIsykTJ — Contexto Tucumán (@contextocomar) September 23, 2025

De acuerdo con datos recabados por Excélsior, a raíz del incidente, un joven de entre 10 y 11 años fue hospitalizado debido a que presentaba la mandíbula desviada; sin embargo, por el momento se desconoce si se trata de uno de los hijos de Jacob. Por fortuna, los otros dos menores que viajaban a bordo de la unidad afectada se encuentran estables y fuera de peligro. Por obvias razones, el reportero tuvo complicaciones para dar la información, aunque al final cumplió con su labor periodística.

La situación generó diversas reacciones por parte de los usuarios en redes sociales, muchos de ellos expresaron hacia el comunicador y reconocieron la entereza que mostró al momento de la cobertura de esta tragedia personal. El momento se viralizó, principalmente en la red social X, en donde cuentas, colegas y otros medios de comunicación difundieron el caso. Cabe aclarar que hasta el momento se desconoce el estado de salud de los hijos de Jacob Linaldi.

Oficio, señoras y señores!!!



Reportero de @ElInformanteMX en #Puebla acudió al reporte de un trágico accidente en vivo, cuando se percata que las víctimas eran sus propios hijos.



Como pudo, hasta con la voz cortada, sacó el en vivo adelante y aprovechó la transmisión para pedir… pic.twitter.com/OOHNqkyf3m — José Luis Morales (@JLMNoticias) September 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui