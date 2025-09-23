Robo de vehículo acaba en balacera en Culiacán; matan a papá y hieren a su hijo de 1 año

Culiacán, Sinaloa.- En un día que ha estado marcado por la violencia en la ciudad de Culiacán, un robo violento de vehículo dejó como saldo preliminar a un hombre asesinado a balazos, además de un menor de un año y tres meses lesionado. Los hechos ocurrieron a las 17:00 horas de este martes 23 de septiembre de 2025 en la colonia Guadalupe, en la zona centro del municipio. El ataque armado movilizó a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

De acuerdo con información recabada por el portal de noticias Línea Directa, sujetos armados interceptaron el vehículo al interior de un estacionamiento que se localiza en la calle Río Humaya, entre Paliza y Andrade, frente a la entrada del Colegio Sinaloa, en donde intentaron despojar al individuo de un automóvil Toyota Corolla blanco, de modelo reciente. Trascendió que las víctimas eran padre e hijo.

En el intento por robar el vehículo, los delincuentes le dispararon al hombre, quien quedó sin vida y tendido boca abajo en el estacionamiento mencionado. La unidad, que presentaba impactos de bala en su carrocería, fue abandonada por los criminales en la esquina de la calle Río Mocorito y Ruperto Paliza, en dicha demarcación. Una llamada a las líneas de emergencia alertó a las corporaciones policíacas de los diferentes niveles de gobierno.

uD83DuDEA8 *Balacera en la colonia Guadalupe, Culiacán: grupo armado ataca una camioneta Hyundai Tucson gris frente al IMSS Bienestar; la unidad quedó con impactos en el cristal del conductor y la carrocería* . pic.twitter.com/YHjUnYaxeB — Contacto Revista (@ContactoRevist) September 24, 2025

Tras el reporte a las líneas de emergencia del 9-1-1 al sitio se trasladaron agentes del Ejército Mexicano, policías municipales y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes al confirmar los hechos delimitaron el perímetro con cinta amarilla para preservar ambas escenas", explicó el medio anteriormente citado.

Elementos del Ejército Mexicano y Policía Municipal de Culiacán acudieron al sitio para acordonar el perímetro y permitir que los servicios periciales y agentes investigadores, pertenecientes a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa pudieran cumplir con las diligencias correspondientes. Finalmente, la autoridad ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde quedará bajo resguardo.

#CuliacánuD83DuDEA8uD83DuDE94| Un ataque a balazos en la colonia Guadalupe deja a un hombre sin vida, una menor de edad herida y un despojo violento de un vehículo en un estacionamiento, esto cerca del estadio de Los Tomateros. Más info uD83DuDD17 uD83DuDCF2 https://t.co/q5XdExWLCP pic.twitter.com/V2OH3GL4N0 — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) September 24, 2025

Identifican a la víctima mortal

Compañeros y familiares identificaron al hoy occiso como Luis Omar 'N', de quien se dijo fungía como jefe de farmacia en una institución pública. Trascendió que el sujeto intentó escapar de los asaltantes, quienes le dispararon hasta dejarlo sin vida y lo despojaron del vehículo Toyota Corolla, modelo reciente, en el que también viajaba su hijo de un año y tres meses. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del menor.

Era jefe de farmaciauD83DuDC8A: identifican al hombreuD83DuDC64 asesinado en la colonia Guadalupe, CuliacánuD83DuDCCD



uD83DuDD17 https://t.co/OsbmDdh4hR



?? Compañeros y familiares lo identificaron como Luis Omar “N” en el lugar donde fue privado de la vida pic.twitter.com/DWUGNpPdpd — Línea Directa Portal (@linea_directa) September 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui