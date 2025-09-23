Se registra atentado en el Mercado de Abastos de Culiacán; víctimas mueren en el hospital

Culiacán, Sinaloa.- Minutos más tarde de haber sido víctimas de un ataque armado en el Mercado de Abastos, ubicado al sur de Culiacán, una mujer y un hombre perdieron la vida en diferentes hospitales de la localidad mientras recibían atención médica. Los reportes preliminares indican que las víctimas, quienes se encontraban trabajando en un negocio de venta de elotes, fueron atacados a balazos por un sicario que viajaba a bordo de una motocicleta la mañana de este martes 23 de septiembre de 2025.

Según datos recabados por medios locales, los hechos ocurrieron a las 11:00 horas de este lunes en un negocio que se dedica a comercializar la venta de elotes y productos derivados de este alimento, el cual se localiza sobre la calle Cerrada Tercera, entre Chile y Papaya. Familiares y comerciantes del lugar identificaron a la fémina como Inés 'N', de entre 35 a 40 años de edad aproximadamente. Testigos y trabajadores del lugar alertaron a las corporaciones policíacas a través de la línea de emergencia del 9-1-1.

Las autoridades informaron que la víctima fue identificada en el lugar del atentado con el nombre de Inés de aproximadamente 35 años de edad del que no se dio a conocer el domicilio y según los datos presentó al menos tres impactos de arma de fuego en el cuerpo que le provocaron la muerte hora y media después del ataque en el área de urgencias del IMSS de esta ciudad", explicó el portal de Los Noticieristas.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) atendieron el reporte y se presentaron en el lugar de los hechos, en donde encontraron a las víctimas y las auxiliaron. Agentes de la Policía Municipal de Culiacán también acudieron al llamado y acordonaron el perímetro para que paramédicos de la Cruz Roja pudieran trasladar a los heridos a sus respectivos centros médicos, en donde posteriormente se confirmó que habían perdido la vida.

Una vez confirmados los decesos, personal médico alertó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa para que cumplieran con las diligencias correspondientes. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en el lugar del ataque, en donde se recogieron casquillos de arma de fuego. Finalmente, los cuerpos fueron trasladados hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde serán resguardados por el Ministerio Público.

Fuente: Tribuna del Yaqui