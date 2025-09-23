Sheinbaum reacciona a homicidio en CCH Sur: Pide no generalizar violencia en escuelas

Ciudad de México.- Durante la conferencia matutina 'Mañanera del Pueblo' de este martes 23 de septiembre, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre el caso de violencia escolar que conmocionó al país el día de ayer: el asesinato de un estudiante dentro de las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, en la Ciudad de México (CDMX). La mandataria lamentó el hecho y pidió que el este sea investigado a profundidad.

De igual forma, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano advirtió que este triste hecho, ocurrido a plena luz del día el lunes 22 de septiembre, no debe ser utilizado para hablar de violencia generalizada en los planteles educativos.

"Muy doloroso": uD83DuDCAC La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) señala que está pendiente de la investigación sobre el asesinato de un estudiante del CCH-Sur, de donde ella es egresada. uD83DuDD34 pic.twitter.com/oYI0uVZpiz — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 23, 2025

Tal como te informamos en TRIBUNA, este violento episodio se reportó ayer, alrededor de las 13:00 horas, cuando un estudiante de 19 años, identificado como Lex Ashton 'N', atacó con un arma blanca a un compañero de 16 años, Jesús Israel 'N', quien estaba con su novia. Lamentablemente, a consecuencia de las heridas, la víctima perdió la vida en el lugar. Durante el intento por detener al agresor, un trabajador administrativo de 65 años, identificado como Armando 'N', también resultó lesionado y trasladado a un hospital. Su estado de salud fue reportado como estable.

Sheinbaum lamenta ataque en CCH Sur

En conferencia de prensa matutina, la presidenta expresó su pesar y recordó que es egresada del mismo plantel. Señaló que, según los primeros indicios, no se trató de una riña entre estudiantes, sino de un ataque directo. Además, informó que pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) acercarse a la familia del menor fallecido para ofrecer apoyo y trabajar en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Es un estudiante que daña a otro estudiante y después a un trabajador. Estamos pendientes de la investigación, no fue una riña, fue un ataque directo", dijo la presidenta.

Igualmente, pidió que se investigue a profundidad cómo es que ocurrieron los hechos, para saber las causas que llevaron al atacante a cometer este crimen: "Hay que ver en particular el caso, más allá de colocarlo en una situación de violencia generalizada, hay que analizar en particular el caso: ¿Por qué se dio? ¿Cuál era la condición de este estudiante que agrede? Para poder hablar un poco de la situación en las escuelas".

Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) inició una carpeta de investigación por homicidio calificado y lesiones dolosas en contra del estudiante, quien permanece hospitalizado, pues tras la agresión, el joven intentó escapar subiéndose a un edificio dentro del plantel, desde donde se lanzó y provocó fracturas en ambas piernas.

La fiscalía precisó que, debido a la autonomía universitaria, fueron las autoridades de la UNAM quienes atendieron la emergencia inicial y posteriormente entregaron al presunto agresor a la SSC. Actualmente, se encuentra bajo resguardo en espera de su situación jurídica.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'