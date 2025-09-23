Sicarios ingresan a una vivienda y asesinan a balazos a una mujer al norte de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- En un día que ha estado marcado por diferentes hechos violento en Culiacán, la noche de este martes 23 de septiembre de 2025 se reportó el asesinato a balazos de una joven mujer al interior de una vivienda que se ubica en el fraccionamiento Juntas de Humaya, al norte de la ciudad. Los primeros informes indican que sujetos armados ingresaron a la propiedad y ejecutaron de varios disparos a la víctima, lo que provocó una intensa movilización de las diferentes corporaciones policíacas.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, los agresores irrumpieron en el domicilio situado sobre la calle 18 de Febrero, entre avenida de la Papa y avenida de la Cebolla. Familiares de la víctima mortal la identificaron oficialmente como Fernanda 'N', de 22 años de edad, de quien no se especificó su domicilio exacto, pero su cuerpo sin vida quedó tendido en la fachada de la residencia y fueron los vecinos de la zona quienes dieron aviso a las autoridades.

Testigos del ataque armado dieron aviso a las líneas de emergencia del 911 y alertaron a las autoridades sobre una mujer herida de bala al interior de una vivienda en la calle 18 de Febrero, entre avenida de la Papa y avenida de la Cebolla", explicó el medio anteriormente citado.

Una joven fue asesinada a balazos en un domicilio del sector Juntas del Humaya, en la zona noroeste de #Culiacán



uD83DuDC49https://t.co/zRkUHN1Od4 pic.twitter.com/SgTIk8FglI — Noroeste (@noroestemx) September 24, 2025

Atendiendo el reporte, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), así como paramédicos de la Cruz Roja, acudieron al sector para ayudar a la víctima; sin embargo, después de que los servicios médicos le brindaron los primeros auxilios, los socorristas confirmaron que la fémina ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, los uniformados notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Peritos y agentes de la Policía de Investigación se encargaron de cumplir con las diligencias correspondientes, además de las primeras indagatorias del caso. Una vez concluidos los trabajos en el sitio, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado del cadáver hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde permanecerá bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sea reclamado oficialmente por sus familiares.

#Culiacán uD83DuDEA8uD83DuDE94 | Ejecutan a balazos a una mujer de nombre Fernanda de 26 años de edad, en la colonia Juntas de Humaya.



El hecho ocurrió sobre la calle 18 de Febrero entre avenida de La Papa y de La Cebolla. pic.twitter.com/UGNOD6SpUk — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) September 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui