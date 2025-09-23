Sujeto armado irrumpe en un expendio de cerveza y hiere a balazos a empleada en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde del lunes 22 de septiembre de 2025 se reportó un ataque armado en un expendio de cerveza que se localiza en el sector Barrancos, ubicado al norte de Culiacán, en donde un gatillero desconocido abrió fuego contra una empleada del establecimiento y le provocó una herida de bala en el tórax. De acuerdo con los reportes preliminares del caso, la víctima se trasladó por sus propios medios a un hospital de la capital de Sinaloa para recibir atención médica.

Según datos recabados por el portal de noticias Línea Directa, la mujer fue identificada como Aimé 'N', de 29 años de edad, y se encontraba cumpliendo con su jornada laboral cuando un sujeto armado irrumpió en el negocio para atacarla. Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas del lunes y trascendió que el agresor, aún sin identificar, escapó del sitio dejando a la fémina lesionada. Fueron testigos oculares quienes auxiliaron a la afectada y la llevaron a un nosocomio cercano.

Testigos de los hechos la auxiliaron y trasladaron a un hospital cercano para que recibiera atención médica, y personal de guardia notificó el ingreso de la paciente a las líneas de emergencias del 9-1-1 alrededor de las 16:50 horas", reportó el medio anteriormente citado, aunque explicó que hasta el momento no se certeza sobre el estado de salud de la víctima.

Elementos de las diferentes corporaciones policíacas se presentaron en el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Los uniformados acordonaron el perímetro para que los servicios periciales y agentes de la Policía de Investigación pudieran realizar las diligencias correspondientes. Hasta la publicación de esta nota, ninguna autoridad local o estatal han proporcionado datos acerca del responsable de esta agresión armada.

Lunes violento en Sinaloa

Derivado de los hechos delictivos registrados el lunes 23 de septiembre en Sinaloa, la Fiscalía General del Estado (FGE) contabilizó un feminicidio, dos homicidios dolosos, dos privaciones de la libertad y 14 vehículos robados en la entidad. El día estuvo marcado por el asesinato de Martha Lourdes 'N', empleada de la misma Fiscalía, en un acontecimiento ocurrido sobre la carretera Guamúchil-Angostura, a unos metros del bulevar Labastida Ochoa, a manos de su pareja sentimental.

Fuente: Tribuna del Yaqui