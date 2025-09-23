Tenía 4 años prófugo: Detienen en Nogales a Caleb, acusado de matar a su propia prima

Nogales, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) lograron la detención de un hombre llamado Caleb 'N', de 29 años de edad, originario de Taxco, Guerrero, señalado como presunto responsable del delito de feminicidio cometido en perjuicio de Cinthia Itzel 'N', en el Estado Puebla. La captura del prófugo de la justicia se realizó en la Garita Internacional Dennis DeConcini, de Nogales, Sonora.

Dicha acción se hizo en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Puebla, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Puebla y el apoyo de autoridades federales estadounidenses. La Fiscalía de Puebla emitió una solicitud de apoyo para la captura del señalado el 15 de septiembre de 2025. Según la carpeta de investigación del caso, los hechos por los que era buscado ocurrieron el 9 de mayo de 2021, en Santiago Mihuacán, Puebla.

En aquel entonces, la víctima y el ahora detenido, quienes eran primos, ingresaron juntos a un motel a bordo de un vehículo Chevrolet Spark 2013. Minutos después, Cinthia Itzel 'N' de 21 años, salió caminando del establecimiento, momento en que fue alcanzada y, presuntamente, agredida por el acusado con un objeto sólido, golpeándola directo en la cabeza, lo cual le causó la muerte debido a un traumatismo craneofacial.

Ayer, fue localizado el cadáver de una mujer en el camino del Tercer Orden de Tatetla, en #IzúcardeMatamoros, #Puebla, por las características y vestimenta correspondería a Cinthia Itzel Najera reportada como desaparecida el pasado 9 de mayo de 2021. pic.twitter.com/X1ZmEg8TYm — Qué Poca Madre uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@QuePocaMadre_Mx) May 14, 2021

Posteriormente el individuo trasladó el cuerpo de la víctima en el mismo automóvil y lo abandonó en un campo de cultivo en la localidad de Galarza, Atlixco, Puebla, en un intento por ocultar las evidencias del delito. Pese a que inicialmente no se señalaba a Caleb 'N' como principal sospechoso, él fue el último en verla con vida. Ante las investigaciones de la autoridad ministerial, la familia de la víctima pidió justicia y la detención del sujeto.

De acuerdo con la información de la Fiscalía de Puebla, el día de su desaparición, la víctima caminaba sobre la carretera federal Atlixco - Izúcar, donde su primo la atacó por motivos que no han sido revelados. El imputado quedó resguardado en los separos de la AMIC en Hermosillo, a la espera de la llegada del personal de la AEI-Puebla para su traslado y puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente en dicha entidad.

En colaboración con autoridades estadounidense y del Estado de Puebla es detenido Caleb “N” por un feminicidio ocurrido en Puebla en 2021



Información completa:https://t.co/0jRIfJuME7 pic.twitter.com/crrfFwWMc3 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 23, 2025

