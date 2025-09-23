Termina espera para Milton Gabriel: Entregan restos a sus familiares; desapareció en Ciudad Obregón desde 2018

Ciudad Obregón, Sonora.- La familia de Milton Gabriel por fin tendrá esa paz que tanto buscó. Después de siete largos años regresa a casa, aunque no de la forma que hubiesen querido. El joven desapareció en Ciudad Obregón en 2018 y el pasado julio su cuerpo fue encontrado junto con 25 más en una fosa clandestina en el Valle del Yaqui. Hoy, tras tanto sufrir, sus restos serán entregados a sus familiares.

La información fue compartida por el colectivo de Guerreras Buscadoras de Cajeme AC, que mediante un posteo de Facebook. El colectivo señaló que los restos de Milton Gabriel fueron localizados en el predio de la calle 400, Kino y 2, en una zona rural del municipio conocido como La Antena, donde fueron encontrados 26 cuerpos en varias fosas clandestinas. "Estaba desaparecido desde el 25 de septiembre del 2018, en la colonia Presidentes. Gracias a Dios, este día volverás a casa, no de la manera que tu familia hubiera querido, pero que a 7 años de tu ausencia hoy tendrás el descanso eterno".

El cuerpo de Milton fue encontrado en el predio de La Antena

De acuerdo con la ficha de búsqueda de Milton Gabriel Grajeda Verdugo, desapareció el 25 de septiembre de 2018 en la colonia Los Presidentes; desde entonces su familia no había dejado de buscarlo.

Fue a finales del mes de junio cuando el colectivo de Guerreras Buscadoras encontró 26 osamentas humanas en un predio agrícola del Valle del Yaqui; hasta hace pocos días se habían logrado identificar al total de las víctimas y los restos se iban entregando a sus familiares conforme al proceso por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Se han entregado 22 restos y faltan dos hombres y dos mujeres por entregar.

Seguirán con los trabajos de búsqueda

De acuerdo con el colectivo de búsqueda Guerreras Buscadoras de Sonora, la intención es seguir con los trabajos en ese predio, ya que hay una posibilidad de que habría otros cuerpos sepultados. Mientras tanto, se mantienen en diversas actividades y jornadas en campo; para hacer esto posible, es necesaria la denuncia anónima de la sociedad de cualquier persona que pueda tener información sobre el paradero de algún desaparecido. Por otra parte, afirmaron que seguirán con la búsqueda de personas desaparecidas bajo el lema: "Prohibido rendirse, promesa cumplida".

Fuente: Tribuna del Yaqui / Guerreras Buscadoras de Cajeme AC