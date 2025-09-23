Tijuana: Hallan cuerpo encobijado y atado de los pies en la colonia Las Tinajitas

Ensenada, Baja California.- Este pasado martes 22 de septiembre de 2025 se localizó el cadáver de un hombre envuelto en una cobija, con los pies sujetos con una cuerda. De acuerdo con información extraoficial, el hallazgo ocurrió alrededor de las 23:16 horas en un cerro cercano a la colonia Las Tinajitas, en la delegación Maneadero, ubicada en la ciudad de Ensenada, Baja California.

Al llegar al lugar, las autoridades locales se percataron de la presencia de una persona entre los matorrales, aparentemente inconsciente. Los agentes se acercaron y, al revisar los signos vitales, confirmaron que en realidad estaba muerto. A pesar de esto, como rutina se solicitó la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, quienes corroboraron que no había nada más qué hacer.

Los elementos acordonaron el área para preservar la escena y notificaron a la Fiscalía General del Estado, que se encargará de las diligencias e investigaciones correspondientes. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no hay detenidos ni sospechosos por este presunto crimen; sin embargo, nuestro medio estará al tanto de cualquier avance relacionado con esta noticia.

Atacaron instalaciones del Ministerio Público

Otros ataques en la región

Durante el fin de semana, aproximadamente a las 12:30 horas, sujetos armados perpetraron ataques contra las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Ensenada, causando numerosos daños materiales, incluidos vehículos incendiados. Estos hechos generaron alarma entre la población, que comenzó a cuestionar la seguridad proporcionada por el gobierno estatal.

#Seguridad | Termina espera para Milton Gabriel: Entregan restos a sus familiares; desapareció en Ciudad Obregón desde 2018 ??uD83DuDD4A?https://t.co/CdHmvVvyyI — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 23, 2025

En un caso particular, la medianoche del sábado en la colonia Praderas del Ciprés, varios individuos armados descendieron de una unidad, amenazaron al guardia de seguridad y posteriormente incendiaron tres patrullas en el estacionamiento. Es importante señalar que hasta el momento no hay indicios sobre los responsables y que ataques similares se extendieron también hasta Tijuana.

Fuente: Tribuna del Yaqui