Vinculan a cuatro menores en Hermosillo; agredieron y asaltaron a velador de escuela

Hermosillo, Sonora.- El Ministerio Público Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes logró la vinculación a proceso de cuatro menores masculinos de entre 14 y 16 años de edad. Estas personas fueron detenidas recientemente por los delitos de robo con violencia, en perjuicio de un adulto mayor, así como por daños a un plantel educativo, caso que presenta avances importantes para su esclarecimiento.

Durante las audiencias realizadas en Hermosillo, se decretó de legal la detención hecha por elementos de la Policía Municipal y se les formuló imputación a los señalados, y además de la vinculación a proceso se les impuso internamiento preventivo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló en un comunicado que el crimen sucedió el pasado 21 de septiembre, alrededor de las 4:20 horas.

En ese momento los jóvenes ingresaron sin autorización a un plantel educativo ubicado en la colonia Puerta del Rey. En el sitio sorprendieron al vigilante del lugar, Juan Manuel 'N', de 65 años, a quien golpearon y lesionaron con un arma blanca tras exigirle las llaves de su motocicleta; posteriormente le quitaron una lámpara, dinero en efectivo y un encendedor. La víctima resultó con lesiones de gravedad por arma punzocortante.

Sufrió heridas en el abdomen y múltiples laceraciones en tórax y extremidades, mismas que ponen en peligro su vida, indicó dictamen del perito médico. Además, los agresores ocasionaron daños en puertas y ventanas del inmueble educativo, quebrando vidrios y forzando accesos. La Fiscalía de Sonora indicó que con esta acción "refrenda su compromiso de investigar con firmeza los hechos en los que se ven afectados adultos mayores y planteles educativos".

Autoridades lograron la captura de los presuntos delincuentes

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora