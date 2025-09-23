Violencia en Culiacán: Encuentran a mujer asesinada a balazos y envuelta en una alfombra

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este martes 23 de septiembre de 2025 se confirmó el hallazgo de un cuerpo sin vida en la colonia Infonavit Humaya, situada al norte de Culiacán. Los primeros reportes indican que la víctima fue asesinada a balazos y que estaba envuelta en una alfombra al momento de ser localizada en el punto referido. Autoridades de Sinaloa confirmaron que se trata del cadáver en estado de descomposición de una persona de sexo femenino.

De acuerdo con información presentada por el portal de noticias Línea Directa, los hechos ocurrieron a las 06:50 horas de este martes cuando vecinos del sector reportaron la presencia del cuerpo en el andador Mercurio y calle Nebulosa, por lo que elementos de las diferentes corporaciones policíacas se movilizaron a la ubicación. Hasta el momento se desconoce la identidad y los rasgos particulares de la fémina fallecida.

Las características y vestimenta de la víctima se desconocen debido a que estaba totalmente cubierta con la alfombra y solo se apreciaba que usaba calcetines blancos", explicó el medio anteriormente citado con respecto al hallazgo de la víctima.

Alertados por un reporte realizado a las líneas de emergencia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, se presentaron en el lugar de los hechos y confirmaron la presencia del cuerpo. Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de las diligencias correspondientes para que el cadáver fuera llevado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Lunes violento en Sinaloa

Derivado de los hechos delictivos registrados el lunes 23 de septiembre en Sinaloa, la Fiscalía General del Estado (FGE) contabilizó un feminicidio, dos homicidios dolosos, dos privaciones de la libertad y 14 vehículos robados en la entidad. El día estuvo marcado por el asesinato de Martha Lourdes 'N', una empleada de la misma Fiscalía de Sinaloa, en un lamentable suceso que ocurrió sobre la carretera Guamúchil-Angostura, a unos metros del bulevar Labastida Ochoa, y el responsable fue su pareja sentimental que posteriormente se quitó la vida.

