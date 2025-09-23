Violencia en Sonora: Sicarios irrumpen en vivienda de Hermosillo y matan a balazos a una persona

Hermosillo, Sonora.- La noche de este lunes 22 de septiembre, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la colonia Los Ángeles, en la ciudad de Hermosillo, luego de que se reportara un ataque armado al interior de una vivienda. Este hecho violento dejó como saldo una víctima mortal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos se reportaron la noche de ayer, lunes 22 de septiembre de 2025, alrededor de las 22:20 horas, tiempo local, en domicilio ubicado en la calle La Mirada, entre las vialidades San Quintín y Pomuna, en la colonia ya mencionada de la capital de Sonora. Se detalló, extraoficialmente, que un comando armado irrumpió en la vivienda y comenzó a hablar con unas personas.

Momentos después, los sicarios comenzaron a disparar contra una persona, para luego huir hacia una dirección desconocida a bordo de un vehículo sedán. Testigos que escucharon las fuertes detonaciones de arma de fuego dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, así como elementos de la Guardia Nacional.

También se hicieron presentes oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes pidieron apoyo a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para revisar a la víctima. No obstante, los socorristas señalaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que su cuerpo quedó cubierto con una sábana azul. Presuntamente, sería un menor de solo 16 años de edad.

La escena del crimen quedó acordonada y fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para la realización de las diligencias correspondientes. El cuerpo, por su parte, fue levantado y llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde le realizarán la necropsia de Ley. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el móvil del ataque, así como la identidad de la víctima.

Cabe señalar que en este mismo lugar, hace unos meses, se reportó otro ataque armada que dejó otra víctima; presuntamente, el ahora occiso sería el baleado de aquella ocasión.

