Ya está en casa: Localizan a niña de 5 años que deambulaba sola en calles de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Una menor de 5 años de edad que se había extraviado fue localizada en buen estado de salud y fue devuelta con su familia, gracias a la labor de agentes de la Policía Municipal de Hermosillo. El hallazgo fue confirmado por la corporación este martes 23 de septiembre, aunque el suceso tuvo lugar durante la mañana de ayer lunes en el fraccionamiento Puerta del Rey, ubicado en la zona norte de la ciudad.

Alrededor de las 11:45 horas de ese día, los oficiales Silva García y Brockman Robles, mientras realizaban su patrullaje de rutina en la zona, encontraron a la niña sola caminando en las calles Cuevas y Carlos Maldonado. Tras verificar que se encontraba en perfectas condiciones de salud, los agentes la resguardaron a bordo de la patrulla eléctrica con número E-307 y comenzaron una investigación para dar con sus padres.

Posteriormente, tras localizar su domicilio, ubicado en la cercana cerrada Arquillos, procedieron a su traslado. Según el reporte compartido por la Policía Municipal, la niña había salido de su vivienda sin que sus familiares se percataran en ese momento, generando preocupación en ellos. El operativo concluyó de manera positiva con la entrega de la menor en brazos de su madre, quien la recibió con un abrazo.

En días recientes, la Fiscalía de Sonora confirmó que, afortunadamente, apareció con vida Melissa Elizabeth Romero Ramírez, niña de 11 años de edad desaparecida en Hermosillo. El jueves 11 de septiembre se había emitido una Alerta Amber pues la menor fue vista por última ocasión el martes 2 de septiembre. En redes sociales comenzó a circular la ficha de búsqueda de Melissa Elizabeth, en la que se detallan sus características físicas.

No obstante, el pasado 12 de septiembre, la Fiscalía estatal corroboró que la joven ya había sido localizada sana y salva. Aprovecharon la ocasión para agradecer a todas las personas que estuvieron al pendiente de la situación y compartieron los datos de la niña. Romero Ramírez fue ubicada en la colonia Los Olivos, donde comentó a los agentes que había salido de su hogar debido a problemas con su hermano.

Fuente: Tribuna