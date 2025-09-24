Acribillan a Jesús Orlando al poniente de Culiacán; encuentran más de 80 casquillos

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este miércoles 24 de septiembre de 2025 se registró un intenso ataque armado en calles de la colonia San Rafael, cerca del sector Del Valle, ubicada al poniente de Culiacán, que dejó como saldo un hombre muerto. Los primeros reportes indican que sujetos irrumpieron en una vivienda de la zona y ultimaron de múltiples balazos a la víctima, lo que desplegó un operativo de seguridad por parte de las corporaciones policíacas de los diferentes niveles de gobierno.

Según información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el fallecido fue identificado como Jesús Orlando 'N', de 39 años de edad y con domicilio en el fraccionamiento San Diego. Se indicó que, aproximadamente a las 15:40, las líneas de emergencias del 9-1-1 recibieron un reporte sobre detonaciones de arma de fuego en la referida demarcación. De acuerdo datos preliminares, el hoy occiso vestía una playera de resaque negra, pantalón de mezclilla gris y unos huaraches de vaqueta negros.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo los trabajos de campo en el sitio donde recogió más de 80 casquillos percutidos de armas largas que formarán parte de la carpeta de investigación", explicó el medio anteriormente citado.

Elementos de la Secretaría de Marina y Ejército Mexicano fueron los primeros en presentarse en el sitio. Tras realizar recorridos de vigilancia, los uniformados detectaron una vivienda con varios impactos de arma de fuego en la calle Francisco Vázquez Coronado y Lázaro de Cebreros, en donde se confirmó la presencia del individuo sin vida, por lo que se procedió a delimitar el perímetro y notificar a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Martes violento en Sinaloa

Derivado de los hechos delictivos registrados el martes 23 de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó tres homicidios dolosos, dos feminicidios (de tres casos de mujeres que fueron asesinadas), tres privaciones de la libertad y 10 robos de vehículos. La jornada quedó marcada por un ataque armado suscitado sobre el bulevar Jesús Kumate, en Culiacán. contra una camioneta en la que viajaba la nieta del gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya.

Fuente: Tribuna del Yaqui