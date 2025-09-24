Atropellan a adulto mayor en silla de ruedas al sur de Ciudad Obregón; esto se sabe

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este miércoles 24 de septiembre de 2025 se reportó un incidente vial al sur de Ciudad Obregón, Sonora, en donde un adulto mayor en silla de ruedas habría sido víctima de un atropellamiento. Trascendió de manera extraoficial que el hombre de la tercera edad no sufrió ningún daño físico de consideración, mientras que personal de seguridad se encargó de acudir a la ubicación para efectuar las indagatorias correspondientes.

De acuerdo con la información trascendida hasta el momento, el hecho ocurrió en la intersección de la avenida Jacinto López, conocida popularmente como calle 300, y calle Coahuila. Los primeros reportes señalan que un automovilista embistió al individuo, quien presuntamente se encuentra en situación de ella y que tiene su pierna izquierda amputada, según unos videos divulgados en redes sociales. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y del probable responsable.

El afectado fue auxiliado por ciudadanos que transitaban por la zona, quienes lo ayudaron a pararse y lo acomodaron en su silla de ruedas, además de cerciorarse de que se encontraba bien. Finalmente, agentes de Tránsito, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme, se presentaron en el lugar de los hechos para elaborar el Informe Policial Homologado (IPH) y con ello deslindar responsabilidades en este caso.

Ciudadanos ayudaron al adulto mayor.

Créditos: Informativo Sur Sonora

Atropellan a estudiante frente al IMSS Bienestar

En otro caso similar, pero registrado la tarde del lunes 22 de septiembre, un joven estudiante, cuya identidad no se reveló, fue arrollado por el conductor de un vehículo Honda Civic, color azul, frente a al Hospital IMSS-Bienestar de Ciudad Obregón, ubicado sobre el boulevard Rodolfo Elías Calles, mejor conocido como calle 200. Elementos de Tránsito Municipal llegaron al sitio para encargarse de la situación.

Testigos oculares relataron que la víctima, de entre 15 y 16 años de edad aproximadamente, fue llevada en brazos hasta el área de urgencias del referido nosocomio por una persona desconocida. En tanto, el parabrisas del vehículo en cuestión quedó severamente dañado debido a la fuerza del impacto, además de que no mencionó quién habría sido el responsable del percance.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del NORTE DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/r7zV5nSXkl — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui