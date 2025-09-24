Automovilista pierde el control y derriba por completo poste de alumbrado en Guaymas

Guaymas, Sonora.- Durante el transcurso de la mañana de este miércoles 24 de septiembre de 2025 se reportó un accidente vial en la colonia Delicias, ubicada al sur del municipio de Guaymas, Sonora, en donde un vehículo se estampó contra dos postes de alumbrado público y derribó uno de estos, a la altura de una conocida plaza comercial. El incidente requirió de la presencia de personal de seguridad para llevar a cabo el peritaje correspondiente.

De acuerdo con datos recabados por medios locales, el automóvil implicado es de la marca Hyundai, línea Sonata, color blanco. Por motivos desconocidos, el conductor de la unidad perdió el control del volante y se impactó contra dos postes metálicos, derribando por completo uno de ellos. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, aunque hasta el momento se desconoce la identidad del automovilista involucrado.

Después de que se realizara el respectivo reporte, elementos del Departamento de Tránsito Municipal se presentaron en el sitio y realizaron las indagatorias correspondientes para determinar las causas del percance. Trascendió que el accidente tuvo lugar sobre la Calzada Agustín G. López, a la altura de una gasolinera, y se indicó que el responsable se cargó a la derecha, es por ello que ingresó a las inmediaciones de la plaza comercial.

El automóvil derribó por completo uno de los postes.

Ataque de abejas en playa de San Carlos

En otro hecho registrado en una playa de San Carlos el pasado domingo 21 de septiembre, un enjambre de abejas provocó picaduras a cerca de 50 personas, entre bañistas y visitantes que se encontraban en la zona, ubicada en las proximidades del estero El Soldado. El reporte ciudadano movilizó a las autoridades locales y al personal de los cuerpos de auxilio para atender esta emergencia.

A la playa Bahía Delfín acudieron de manera coordinada elementos de Protección Civil Municipal, el Departamento de Bomberos Voluntarios, Cruz Roja Mexicana, Rescate San Carlos, así como agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública y de la Policía Municipal de Guaymas. Afortunadamente no se contabilizaron víctimas mortales, únicamente personas que resultaron con lesiones leves a causa del ataque.

