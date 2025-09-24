Bebé de 8 meses al borde de la muerte; policía en Mexicali la salva a tiempo

Mexicali, Baja California.- Una bebé de ocho meses presentó convulsiones y complicaciones respiratorias, por lo que tuvo que ser auxiliada por un oficial de la Policía Municipal de Mexicali, identificado como Isaías Ramos Romero. De acuerdo con información extraoficial, su propia madre, de 35 años, salió alterada de su domicilio con la menor en brazos y afortunadamente se encontró con una patrulla.

El hecho ocurrió la tarde del pasado martes en el cruce de bulevar Lázaro Cárdenas y calzada Rosa del Desierto, en el fraccionamiento Valle del Pedregal, en Mexicali. Al pasar por la zona, la mujer solicitó ayuda a los agentes, pues en ese momento la menor se encontraba inconsciente. Por ello, los compañeros de Ramos Romero pidieron su presencia, ya que él cuenta con las capacitaciones necesarias.

El policía realizó las maniobras correspondientes para reanimar y estabilizar a la bebé. Una vez que su condición mejoró, fue trasladada a la clínica 31 del IMSS. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce el estado de salud actual de la niña, aunque en TRIBUNA estaremos atentos a cualquier novedad en los próximos días y, por supuesto, actualizaremos la noticia.

La mujer le pidió ayuda a dos agentes a bordo de una patrulla

Respecto al héroe del hecho, se sabe poco, salvo su nombre: Isaías Ramos Romero. Es un agente municipal con amplia experiencia en el área y, como se mencionó, cuenta con preparación en diversos ámbitos, pues es paramédico adscrito a la zona oriente de Mexicali. Asimismo, a lo largo de su carrera ha sido nombrado policía del año en dos ocasiones por su destacada contribución a la sociedad.

Fuente: Tribuna del Yaqui