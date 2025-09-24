Cae 'El Manotas', criminal prioritario implicado en secuestro de dos policías en Michoacán

Uriangato, Guanajuato.- En un operativo realizado en el municipio de Uriangato, Guanajuato, fuerzas de seguridad federales y estatales lograron la detención de Genaro 'N', identificado con los alias de 'El Silencio' o 'El Manotas'. El anuncio fue hecho por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien señaló al detenido como uno de los objetivos principales dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

A Genaro 'N' se le atribuye un rol de alta jerarquía dentro de la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), presuntamente como el segundo al mando en la estratégica región del Bajío Cuitzeo, que abarca territorios de Guanajuato y Michoacán. Su captura representa un avance importante en los esfuerzos por desarticular las redes criminales que operan en esta zona del país.

El principal cargo que enfrenta es su presunta participación en el secuestro de dos agentes de la SSPC, Josselyn Herrera Noriega y Carlos Calderón Velázquez. El hecho ocurrió el pasado 4 de septiembre en el municipio de Álvaro Obregón, Michoacán, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Francisco J. Múgica, mientras los agentes se encontraban en el desempeño de sus funciones. La desaparición de los agentes provocó la activación inmediata de un protocolo de búsqueda interinstitucional a gran escala.

El operativo involucró una estrecha colaboración entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado, la Guardia Civil, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Las labores de búsqueda incluyeron patrullajes terrestres y recorridos aéreos en los municipios de Álvaro Obregón, Tarímbaro y Zinapécuaro. Gracias a esta respuesta coordinada, los agentes fueron localizados con vida en la misma zona donde se perdió el contacto.

Además de este hecho, las autoridades han vinculado a 'El Silencio' con una serie de actividades delictivas de alto impacto. Según la información oficial, cuenta con al menos 10 carpetas de investigación por delitos como narcomenudeo, extorsión y homicidio calificado. Se le considera el coordinador de las extorsiones a comerciantes y transportistas, así como de la venta y distribución de drogas, robo de vehículos y secuestros en la región.

En una acción coordinada con la @SSPC, y con apoyo del #SIE, esta tarde cumplimentamos en #Guanajuato, orden de aprehensión en contra de Genaro “N”, el Manotas, presunto responsable del secuestro de una mujer, ocurrido el pasado mes de febrero, en Álvaro Obregón. pic.twitter.com/z9MkAquoiW — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) September 24, 2025

Las investigaciones también sugieren que Genaro 'N' mantenía disputas territoriales con grupos antagónicos, específicamente con remanentes de Los Caballeros Templarios y una célula delictiva conocida como Grupo X, principalmente en los municipios michoacanos de Álvaro Obregón y Tarímbaro. Su detención no solo busca esclarecer el secuestro de los agentes, sino también impactar directamente en la estructura operativa y financiera de su organización en el centro del país.

Fuente: Tribuna