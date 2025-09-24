Caen 38 integrantes de La Luz del Mundo en Michoacán; se preparaban para el "apocalipsis"

Vista Hermosa, Michoacán.- La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó sobre la detención de 38 integrantes de la iglesia La Luz del Mundo en Michoacán, de los cuales 37 son de origen mexicano y uno estadounidense. Los responsables de esta acción fueron elementos de la Policía Estatal, quienes encontraron a los detenidos refugiados en un predio que anteriormente se utilizaba como campo de entrenamiento.

De igual manera, se les aseguraron un arma corta, 19 réplicas de armas de fuego, diversas armas blancas, equipo táctico, entre otros objetos no especificados por la autoridad competente. Según información extraída de Infobae, los implicados se preparaban para el "fin de los tiempos" y tenían como propósito "proteger" a sus líderes religiosos, así como sus templos y eventos masivos.

En el operativo realizado en Vista Hermosa participaron la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Respecto al caso, Juan Carlos Oseguera Cortés, subsecretario de Gobernación de la Secretaría de Gobierno del estado, abordó el tema en sus redes sociales y señaló: "Gracias a las labores de campo e inteligencia que mantenemos en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, detuvimos a 38 personas con equipo para adiestramiento de corporaciones de seguridad".

Como te informamos en TRIBUNA, el pasado 23 de septiembre Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, compareció ante la jueza Loretta Preska en la Corte de Distrito para el Sur de Nueva York, en Manhattan, para dar continuidad al proceso en su contra. Aunque el hombre de 56 años permanece cumpliendo una condena de 16 años en una cárcel de California, se declaró no culpable de las acusaciones de crimen organizado y tráfico sexual.

Ese mismo día, la iglesia —que cuenta con numerosos creyentes— publicó un comunicado en la red social X (antes Twitter) en el que enfatizó que Joaquín García es inocente y que será demostrado en el futuro: "En la audiencia de hoy, el Apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, se ha declarado NO CULPABLE de los infundios y señalamientos que denunciantes anónimos han presentado en su contra. En su momento, los cargos serán desestimados y se demostrará su #inocencia", señala el escrito.

Fuente: Tribuna del Yaqui