Caen dos violentos sujetos en Nogales; están acusados de agredir a sus propios padres

Nogales, Sonora.- Dos sujetos fueron detenidos y vinculados a proceso penal señalados como presuntos responsables del delito de violencia familiar en agravio de sus propios familiares, ocurridos en distintos hechos en Nogales, Sonora. Según Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en el primer caso, se vinculó a proceso a Jesús Orlando 'N', por el delito de violencia familiar cometido en contra de su padre.

Durante la audiencia inicial se declaró legal la detención, se formuló imputación y se decretó la vinculación, imponiéndose prisión preventiva justificada. Los hechos se registraron el pasado 18 de septiembre en un domicilio de la colonia Las Bellotas, donde el acusado profirió amenazas y ejerció violencia verbal y psicoemocional en contra de la víctima, quedando consignados dichos actos en la carpeta de investigación.

En un segundo asunto, fue vinculado Rubén Moisés 'N' por violencia familiar, lesiones y daños cometidos en perjuicio de su madre, cuando, el pasado 18 de septiembre el sujeto irrumpió en el domicilio de la mujer en la colonia Lomas de Fátima, donde la agredió física y verbalmente. Le ocasionó lesiones que requirieron atención médica, además de causar daños materiales al inmueble y a diversos objetos personales.

Tras la audiencia, se confirmó la legalidad de la detención, se formuló imputación y se dictó la vinculación a proceso, imponiéndose igualmente prisión preventiva justificada. En ambos casos los sujetos fueron capturados por la Policía Municipal de Nogales, y las evidencias iniciales y las diligencias practicadas permitieron a agentes del Ministerio Público sustentar la imputación y solicitar prisión preventiva como medida cautelar.

Mientras tanto continúan las investigaciones con la práctica de periciales y entrevistas complementarias, hasta esclarecer los casos. La Fiscalía de Sonora señaló que con estas acciones "reitera su compromiso de investigar con rigor e imparcialidad los delitos de violencia intrafamiliar, proteger a las víctimas y ejercer acción penal contra quienes vulneren la tranquilidad y seguridad de las familias sonorenses".

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora