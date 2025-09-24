Capturan en Morelos a 'El Güero', presunto integrante del Cártel de Santa Rosa de Lima

Jiutepec, Morelos.- En un operativo coordinado entre autoridades federales y del Estado de Morelos, fue detenido en el estado de Morelos un individuo identificado como Guadalupe Juventino 'N', alias 'El Güero', quien es señalado como presunto miembro del Cártel de Santa Rosa de Lima y vinculado familiarmente con líderes de dicha organización criminal. La captura tuvo lugar el pasado 11 de septiembre en la colonia Tejalpa, del municipio de Jiutepec.

La noticia fue confirmada este 24 de septiembre por Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la entidad. El funcionario destacó la relevancia de esta detención, enmarcándola dentro de las acciones de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Guadalupe Juventino 'N', de 24 años de edad, era considerado un objetivo prioritario para la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Guanajuato.

Las investigaciones lo relacionan con al menos 50 casos de extorsión a establecimientos comerciales en el municipio de Salamanca, Guanajuato, estado donde el grupo delictivo al que presuntamente pertenece tiene su principal zona de operación. El arresto fue el resultado de una acción conjunta que demuestra la colaboración interinstitucional. En el operativo participaron la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, con su homóloga de Guanajuato.

Así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional. De acuerdo con los informes oficiales, sobre el detenido ya pesaba una orden de aprehensión vigente por el delito de extorsión, emitida por la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato. De la misma manera, cuenta con un antecedente por alteración del orden público registrado en febrero del año 2010.

Guadalupe Juventino 'N', alias 'El Güero' fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente y determinar su situación jurídica.

Guadalupe Juventino “N”, alias “El Güero”, presunto integrante y familiar de líderes del Cártel de Santa Rosa de Lima, fue detenido en la colonia Tejalpa del municipio de Jiutepec, desde donde operaba para extorsionar a comerciantes en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. pic.twitter.com/K67HrebAhK — OMG Noticias Morelos (@OMGNotiMorelos) September 24, 2025

Fuente: Tribuna