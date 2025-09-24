Capturan a 'La Güera', policía estatal en activo vinculada a banda en criminal en Puebla

Puebla de Zaragoza, Puebla.- En un operativo coordinado, elementos de la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), efectuaron la detención de una policía estatal en activo, junto a ocho individuos más sobre el Periférico Ecológico, en los límites territoriales de Puebla capital con el municipio de Amozoc. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) confirmó que colaborará en las investigaciones y que se suspendió a la oficial para no entorpecer el proceso legal.

De acuerdo con información proporcionada por El Sol de Puebla, la aprehensión de la agente, mejor conocida como 'La Güera', y sus cómplices ocurrió cuando estos circulaban a bordo de tres vehículos distintos: un Volkswagen Pointer, un Chevrolet Optra y una camioneta MG. Según fuentes policiales, los fuerzas del orden señalaron que los sospechosos (seis hombres y tres mujeres) se encontraban custodiando un tractocamión presuntamente robado.

A decir de la SSP, al confirmar que una de las probables responsables era integrante activa de la Policía Estatal, la Dirección General de Asuntos Internos solicitó de manera inmediata la suspensión del servicio, a efecto de no vulnerar el debido proceso", explicó el medio anteriormente citado.

uD83DuDD34Una policía estatal en activo, junto con ocho sujetos, fue capturada en el Periférico Ecológico, en los límites territoriales de #Puebla con #Amozochttps://t.co/kmWXKKtZx7 — El Sol de Puebla (@elsoldepuebla1) September 24, 2025

Félix Pallares Miranda, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fue quien confirmó el arresto de la policía estatal en activo y señaló que apoyará a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla en el desarrollo de las indagatorias complementarias del caso. De igual manera, la dependencia refrendó su compromiso con una política de cero tolerancia ante cualquier conducta indebida por parte del personal administrativo y operativo.

Los detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes y la resolución de su situación jurídica. 'La Güera', como es conocida dentro de la corporación policíaca, es señalada de pertenecer a una banda criminal ligada al robo a unidades de carga, por lo que permanecerá bajo custodia y separada de su cargo hasta que se defina su situación legal con base a los resultados de la respectiva indagatoria.

#Puebla uD83CuDFD9? | uD83DuDEA8 Confirma la @SSPGobPue que una de las personas detenidas en Periférico Ecológico relacionada con el robo contra transportistas es policías estatal.



"La Güera", como es identificada la oficial, fue suspendida por el área de Asuntos Internos. pic.twitter.com/vt240SwrjU — Madriguera Noticias (@madriguera_news) September 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui