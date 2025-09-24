Catean casa del narco al norte de Sonora; hallan droga, cerveza, cigarros y equipo táctico

San Luis Río Colorado, Sonora.- Autoridades de Sonora realizaron una orden técnica de investigación que derivó en un cateo con resultado positivo en la colonia Joyas del Parque, de San Luis Río Colorado. El operativo se realizó en un domicilio ubicado en la Cerrada de las Praderas, por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

En la acción participaron además elementos del Mando Único, garantizando seguridad perimetral y legalidad en las diligencias. En seguimiento a indagatorias relacionadas con delitos de alto impacto, durante la intervención se aseguraron 47 envoltorios de cocaína, 8 mil 400 latas de cerveza, 2 mil 880 cajetillas de cigarros, una cámara de videovigilancia, equipo táctico y una gorra con insignias apócrifas de una corporación policiaca.

Todos los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación y el seguimiento judicial correspondiente. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) indicó con este resultado "reafirma su compromiso de combatir de manera frontal los delitos de alto impacto, trabajar en estrecha coordinación con las fuerzas armadas y garantizar la aplicación de la ley".

Por otro lado, durante un operativo conjunto realizado recientemente en la ciudad de San Luis Río Colorado, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN) lograron la detención de dos individuos por su presunta participación en el delito de narcotráfico. La acción se realizó como parte de las labores de seguridad y combate al crimen organizado en la región.

Según los reportes oficiales, el doble arresto tuvo lugar tras someter a revisión un tráiler que circulaba por la zona. Durante la inspección de la caja que el vehículo remolcaba, las fuerzas de seguridad descubrieron un importante cargamento de sustancias ilícitas. En el interior los efectivos localizaron varios paquetes envueltos en cinta canela. Tras su análisis, se confirmó que eran metanfetamina y fentanilo.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora