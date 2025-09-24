Código Rojo en CDMX: Preso se fuga del Reclusorio Oriente y autoridades se movilizan

Ciudad de México.- La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México (CDMX) informó que este miércoles 24 de septiembre de 2025 se activó un protocolo de búsqueda tras la fuga de un preso del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en avenida Reforma, en inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa. Aquí te decimos todo lo que se sabe de esta nueva fuga.

Reo logra escapar del Reclusorio Oriente

Según el reporte, la ausencia del interno se detectó durante el pase de lista realizado por el personal de custodia del centro penitenciario, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital. Las autoridades señalaron que, de inmediato, se solicitó la intervención de la Dirección General de Asuntos Internos para realizar entrevistas con los custodios que se encontraban en turno y así integrar la carpeta de investigación administrativa interna correspondiente.

#TarjetaInformativa | La noche del martes 23 de septiembre, personal de Custodia Penitenciaria de la Subsecretaría del #SistemaPenitenciario de la #SSC, alertó a las autoridades del Reclusorio Preventivo Varonil #Oriente que, durante el pase de lista, una persona privada de la… pic.twitter.com/eC1ZVeVuU5 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 24, 2025

De igual forma, tanto los custodios como el director del Reclusorio fueron presentados ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para las investigaciones pertinentes relacionadas con la fuga.

Paralelamente, las autoridades realizan un análisis detallado de las cámaras de videovigilancia ubicadas tanto en el interior como en el exterior del centro penitenciario. Este proceso busca localizar al interno, identificar posibles omisiones en los controles de seguridad y supervisión, y determinar las acciones correctivas y sanciones necesarias para reforzar la seguridad del reclusorio. No hay avances de las pesquisas, a la fecha de publicación de esta nota.

Hasta ahora, no se ha revelado la identidad del masculino que se fugó. Solo se sabe, de acuerdo con los reportes oficiales, que el interno fue detenido en febrero de 2025; se encontraba imputado por tentativa de homicidio, tras presuntamente haber lesionado a vecinos de la alcaldía Magdalena Contreras con un cuchillo de cocina y un tubo durante una riña. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui