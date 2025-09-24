Con diferencia de una hora, reportan incendios en bodega y taller mecánico de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este miércoles 24 de septiembre de 2025 se registraron dos incendios en la capital del estado. El primero ocurrió en una bodega ubicada al poniente de Hermosillo, mientras que el segundo se presentó en un taller de la colonia Balderrama, dejando como saldo graves daños en tres unidades que en ese momento se encontraban al interior del negocio.

De acuerdo con información extraoficial, el primer incidente se reportó alrededor de las 11:20 horas en la calle San Antonio, entre José María Mendoza y Pedro Bracamonte, en la colonia El Llano. En ese lugar comenzó a salir humo e incluso gases tóxicos de un refrigerador, por lo que, para evitar una tragedia, se dio aviso a las autoridades locales y se evacuó a todo el personal de la bodega.

Una vez que arribaron al sitio, elementos de la Policía Municipal y de la Coordinación Estatal de Protección Civil revisaron el recinto en busca de riesgos. Por otro lado, también en Hermosillo, aunque a las 12:00 horas, en un taller ubicado en la calle Leopoldo Ramos, entre General Piña y Bernardo Reyes, en la colonia Balderrama, inició otro siniestro ocasionado por una falla mecánica en uno de los vehículos que estaba en reparación.

No se reportan heridos

Afortunadamente, los vecinos se comunicaron a la línea de emergencia, de modo que al poco tiempo acudió personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil para verificar que no existiera mayor peligro. Es importante destacar que en ambos casos las personas pudieron regresar a sus actividades normales. En TRIBUNA estaremos atentos a cualquier novedad que surja en las próximas horas.

#Mundo | Un mexicano, entre las víctimas de tiroteo en instalaciones del ICE en Dallas; está grave uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD2Bhttps://t.co/iw2YOOrdjV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 24, 2025

La Cruz Roja cuenta con una serie de recomendaciones en caso de incendio y sugiere mantener la calma, así como seguir las indicaciones de los expertos, ya que la exposición al fuego y al humo puede ser mortal. Por su parte, algo que no siempre se toma en cuenta es que, después del incidente, es fundamental desechar toda la comida que haya estado en contacto con el calor, el humo y/u hollín, además de nunca consumir agua que pudiera estar contaminada.

Fuente: Tribuna del Yaqui