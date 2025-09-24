Decomiso al norte de Sonora: Descubren 42 kilos de crystal ocultos en caja de tráiler

San Luis Río Colorado, Sonora.- Durante un operativo de seguridad, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano efectuaron el aseguramiento de un cargamento de presunta metanfetamina y la detención del conductor de un tractocamión. La acción tuco lugar en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, como parte de los esfuerzos continuos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para desarticular las redes de trasiego de narcóticos.

El suceso sucedió en un punto de inspección vehicular instalado en la carretera San Luis Río Colorado - Sonoyta, una vía clave para el transporte de mercancías. Durante las revisiones a todo tipo de automotores, el personal federal marcó el alto a un tráiler de tipo caja seca. Para agilizar y eficientar la inspección, el vehículo fue sometido a una revisión con un equipo de escaneo no intrusivo, mismo que alertó a los agentes sobre irregularidades en el área de carga.

Al proceder con la inspección física, los oficiales localizaron varias cajas de cartón que no correspondían con la carga declarada. Dentro de estas, encontraron un total de veinte bolsas de plástico que contenían una sustancia granulada y cristalina, con las características propias de la metanfetamina. Tras realizar el pesaje correspondiente, se determinó que el cargamento ilícito tenía un peso aproximado de 42 kilogramos.

De acuerdo con el protocolo, el conductor, cuya identidad no fue revelada, fue detenido en el acto. Tanto él como el vehículo y la sustancia asegurada fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Federación. Dicha autoridad será la encargada de integrar la carpeta de investigación para determinar la situación jurídica del implicado y proceder conforme a derecho.

El material asegurado durante el operativo

Este aseguramiento no es un hecho aislado. Se suma a otro hecho similar ocurrido en Nogales el pasado 17 de septiembre, donde otra operación coordinada entre la Guardia Nacional y el Ejército culminó con el decomiso de un cargamento de droga oculto de forma ingeniosa en un vehículo particular. Los agentes localizaron más de 9 kilos de fentanilo y cerca de 800 gramos de metanfetamina. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el valor estimado de la droga incautada en esa acción asciende a 33.5 millones de pesos.

Fuente: Tribuna