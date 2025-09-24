'El Changuito Félix': Su rol como aliado de 'El Mayito Flaco' antes de su posible muerte

Culiacán, Sinaloa.- El fin de semana trascendió que Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias 'El Changuito Ántrax', perdió la vida durante un operativo federal que se desplegó por aire y tierra en la sindicatura de Quilá, ubicada al sur del municipio de Culiacán. De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, Félix Núñez se consolidó como un mando violento y estratégico dentro de la logística internacional del Cártel de Sinaloa.

Para muchos especialistas en seguridad, la noticia sobre la presunta muerte de 'El Changuito Ántrax' significa un duro golpe para la estructura criminal que encabeza Ismael Zambada Sicairos, alias 'El Mayito Flaco', ya que autoridades mexicanas lo catalogaron como una de las piezas estratégicas dentro de la organización, debido a su rol como enlace directo en operaciones de trasiego y seguridad en distintas regiones del noroeste del país.

Según diversos reportes de inteligencia, el sicario, supuestamente abatido por fuerzas federales, no solo fungía como brazo armado, sino también como coordinador logístico en el movimiento de cargamentos y la protección de rutas. Tras la caída de Ismael 'El Mayo' Zambada que fragmentó por completo al Cártel de Sinaloa, Rafael Guadalupe se convirtió en uno de los hombres de confianza de 'El Mayito Flaco' gracias a su disciplina dentro del grupo delictivo.

uD83DuDEA8uD83DuDE31 Trasciende la posible muerte de Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias “El Changuito Ántrax”, operador del Cártel de Sinaloa ??uD83DuDC80#FórmulaNoticias con Juan Pablo Pérez-Díaz (@perezdiazmx) pic.twitter.com/G0fd95eVLn — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 21, 2025

Hasta el momento, ninguna autoridad estatal o federal ha confirmado el deceso de este líder criminal, pero su rol al interior de Los Mayos y su rol como uno de los últimos miembros originales de Los Ántrax, un violento y mediático brazo armado al servicio de 'El Mayo' Zambada, ha generado interés en la opinión pública. En caso de constatarse la versión sobre su fallecimiento, analistas señalan que la estructura de Zambada Sicarios podría verse debilitada operativamente.

En el caso del líder de Los Ántrax, el bajo perfil que adoptó le permitió mantenerse fuera del radar de las autoridades, o al menos eso se creía hasta que en febrero de 2022 el ex secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, lo ubicó como uno de los líderes del Cártel de Sinaloa en Colima", informó Milenio sobre la trayectoria criminal de Félix Núñez.

Mexico: Rafael Guadalupe Félix Núñez, known as 'El Changuito Ántrax' and a leading figure in Los Ántrax, the armed wing of the Sinaloa Cartel's Los Mayos faction, died during a federal operation in Quilá, Culiacán.



Trapped by authorities, Félix Núñez reportedly jumped into a… pic.twitter.com/lnXGcIsKN8 — Crime Intel (@WorldCrimeIntel) September 21, 2025

Su influencia en Colima

Reportes de inteligencia indicaron que Rafael Guadalupe Félix Núñez se unió a una facción de la organización delictiva para disputar el control del codiciado puerto de Manzanillo, una entrada estratégica de cargamentos de narcóticos y precursores químicos. En primera instancia, según los documentos, 'El Changuito Ántrax' operó bajo las órdenes de Jorge Raúl Rosales Cristerna, alias 'El R18', aunque no tardó mucho para convertirse en cabecilla de La Mayiza en Colima.

Estos informes militares señalan que el presunto líder criminal consiguió expandir su influencia a municipios claves del estado, como la capital, Manzanillo, Armería y Tecomán. A raíz de eso, la violencia se recrudeció en la entidad por la disputa territorial que protagonizó con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además de que ha sido un operador clave para 'El Mayito Flaco' en su guerra contra Los Chapitos en diferentes regiones del estado de Sinaloa.

El Changuito Antrax de El Cártel de Sinaloa se disputa la plaza de Colima con los jefes del Narco



NOTA: https://t.co/bJk8wBFYtY pic.twitter.com/TIr66XNJpV — El Diario Del Narco (@Diariodenarco) March 1, 2022

