En Nogales, autoridades detienen a 2 y aseguran más de 11 mil pastillas de fentanilo

Nogales, Sonora.- Las autoridades continúan sumando esfuerzos para detener a presuntos generadores de violencia, vinculados con el crimen organizado. Ahora, la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), informó que se realizaron cateos en dos domicilios del municipio de Nogales, estado de Sonora, que derivaron en el aseguramiento de drogas, vehículos y armamento, además de la detención de dos personas.

Según los reportes, las acciones se realizaron en días recientes en dos colonias de la ciudad fronteriza, como parte de una investigación contra delitos relacionados con la delincuencia organizada. Personal naval brindó seguridad perimetral a los agentes de la FGR y de la AIC durante la ejecución de las órdenes de cateo, logrando con ello asegurar a dos hombres vinculados a delitos contra la salud.

Los detenidos fueron procesados. Foto: Twitter

En el operativo se incautaron 11 mil 363 pastillas con características propias del fentanilo, así como dos vehículos, un arma de fuego, cuatro cargadores, cartuchos útiles y cuatro equipos de telefonía móvil. Todo este material fue puesto bajo resguardo de las autoridades competentes, mientras los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Las autoridades subrayaron que este tipo de operativos se ejecutan con base en un trabajo de inteligencia y en la colaboración entre distintas dependencias del Gobierno de México. Mientras que la Semar señaló que estos esfuerzos continuarán en zonas fronterizas, a fin de detener el tráfico de drogas y al crimen organizado en el país.

#Seguridad | Caen en Sonora dos sujetos que propinaron golpiza a hombre hasta dejarlo inconsciente uD83DuDC65uD83DuDEA8https://t.co/1cAcQiPf2j — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 24, 2025

Mesa de seguridad celebra golpea al crimen

En la previa, la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora celebró los resultados de una serie de operativos realizados en distintos municipios de la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño. En estos se logró la detención de 29 presuntos generadores de violencia, además del decomiso de armas, drogas, vehículos y otros objetos relacionados con actividades delictivas. TRIBUNA te comparte más detalles aquí.

Fuente: Tribuna del Yaqui