Encuentran a mujer muerta en camino rural de Hidalgo; estaba desmembrada y 'embolsada'

Tolcayuca, Hidalgo.- La tarde de ayer martes 23 de septiembre, fue localizado el cuerpo de una mujer en un camino de terracería en el municipio de Tolcayuca, Hidalgo. El hallazgo tuvo lugar en una zona que conecta la colonia Lomas del Álamo con la comunidad de Tezontlalpa, lo que generó la movilización de los servicios de emergencia y corporaciones de seguridad. De acuerdo con los informes iniciales, el descubrimiento fue realizado por un ciudadano que pasaba por el lugar.

Al percatarse de un bulto de plástico de apariencia extraña abandonado a un costado del camino, decidió reportarlo a las autoridades a través de las líneas de emergencia. Al lugar acudieron en primera instancia elementos de la policía municipal, quienes confirmaron que el envoltorio contenía restos humanos. De inmediato, procedieron a acordonar y resguardar la escena para preservar cualquier posible evidencia, dando parte a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

Las autoridades confirmaron que los restos correspondían a una mujer y presentaban un avanzado estado de descomposición, lo que dificultaba determinar a simple vista la data exacta de la muerte. Además, se informó que al cuerpo le faltaban las extremidades superiores e inferiores. Personal de la PGJEH, incluyendo peritos en criminalística, se trasladó al sitio para iniciar las diligencias correspondientes, como el levantamiento de indicios y la recolección de pruebas que puedan ser útiles para la investigación.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones. Actualmente, la víctima permanece en calidad de desconocida, ya que no se encontró ninguna identificación en el lugar. En el Semefo se le practicará la necropsia de ley para determinar científicamente la causa y el tiempo aproximado del fallecimiento, además de realizar los estudios forenses necesarios para intentar establecer su identidad.

El lugar donde fue localizado el cuerpo de la fémina

La PGJEH abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos. Entre las líneas de trabajo se encuentra la revisión de reportes de personas desaparecidas en la región que pudieran coincidir con las características de la víctima. Aunque las causas de la muerte serán determinadas por los estudios periciales, el contexto del hallazgo sugiere un acto de violencia, por lo que el caso se investiga bajo los protocolos pertinentes para este tipo de delitos.

Fuente: Tribuna