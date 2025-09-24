Escapó de jardín de niños: Hallan a niño de 3 años que deambulaba en calles de Navojoa

Navojoa, Sonora.- Un niño de 3 años pudo volver con su madre este miércoles 24 de septiembre por la tarde, luego de haber salido sin supervisión de un plantel de preescolar en la colonia Reforma, de Navojoa. La colaboración ciudadana y el uso de redes sociales ayudaron a su pronta localización, concluyendo el incidente sin contratiempos. El suceso tuvo lugar en el Jardín de Niños Concepción Martín del Campo, turno vespertino.

Según el reporte, el personal educativo notó la ausencia del menor alrededor de las 15:30 horas, durante la hora de recreo. Tras esto confirmaron que no se encontraba dentro de las instalaciones, ubicado en el cruce de las calles García Morales y Manuel Doblado. Por este motivo, la directora del plantel, de nombre Abigail S., notificó de inmediato a la línea de emergencias 911 para activar el protocolo de búsqueda.

Poco después el niño fue encontrado caminando solo sobre la calle García Morales por ciudadanos, quienes lo pusieron bajo resguardo para garantizar su seguridad. Con el fin de localizar a su familia, difundieron una fotografía del menor a través de redes sociales. La publicación se viralizó rápidamente, llegando a personas conocidas de la madre, identificada como Érika, quienes la contactaron para informarle.

Tras comunicarse con la persona que cuidaba al pequeño y confirmar que se encontraba a salvo, se coordinó su regreso al jardín de niños de donde había escapado. El menor fue trasladado en un vehículo particular y entregado a su madre en las instalaciones del kínder, en un procedimiento supervisado por elementos de la Policía Municipal. Una revisión confirmó que el pequeño se encontraba en perfecto estado de salud.

El menor salió por la puerta de entrada sin que nadie se percatara

Fuente: Tribuna