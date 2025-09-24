Golpe al crimen en Sonora: Caen 29 generadores de violencia y decomisan arsenal y drogas

Ciudad de México.- Este martes 23 de septiembre, la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora celebró los resultados de una serie de operativos realizados en distintos municipios de la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño. En estos se logró la detención de 29 presuntos generadores de violencia, además del decomiso de armas, drogas, vehículos y otros objetos relacionados con actividades delictivas.

Las acciones fueron desarrolladas de manera conjunta por instituciones federales y estatales, con el objetivo de reforzar la seguridad y dar seguimiento a investigaciones en curso.

De acuerdo con el reporte oficial, los operativos tuvieron lugar en las ciudades de Hermosillo, Nogales, Trincheras, Caborca, General Plutarco Elías Calles, San Luis Río Colorado, Cajeme, Guaymas, Santa Ana y Agua Prieta. En estas localidades se ejecutaron 15 órdenes de aprehensión y tres cateos, además del aseguramiento de un inmueble. También se decomisaron siete vehículos y 12 motocicletas que presuntamente estaban vinculadas con hechos ilícitos.

En lo que respecta al arsenal, las fuerzas de seguridad lograron asegurar cuatro armas cortas, 67 cartuchos útiles y cuatro cargadores. De igual forma, se incautaron diversos narcóticos, entre ellos 54 kilos de heroína, tres mil 558 dosis de metanfetamina, mil 565 dosis de marihuana, mil 73 dosis de drogas sin especificar y 375 dosis de cocaína. Estos aseguramientos, señalaron las autoridades, representan un golpe significativo al tráfico de sustancias ilegales en la región.

Además de los enervantes y armas, durante las diligencias fueron localizadas y puestas bajo resguardo 14 máquinas tragamonedas, dos monitores, un camión y equipo táctico, los cuales también quedaron asegurados como parte del material relacionado con actividades ilícitas.

La coordinación de esfuerzos incluyó la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Todas las personas detenidas y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones correspondientes.

