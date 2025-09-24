Hijo y padre policía, víctimas de ejecución en plena vía pública en Guanajuato

Celaya, Guanajuato.- Este pasado martes 23 de septiembre de 2025, alrededor de las 21:00 horas, un Policía Vial y su hijo fueron asesinados por sujetos armados en la calle Vicente Suárez, de la colonia 19 de Abril. De acuerdo con Milenio, la víctima fue identificada como Efraín León, quien contaba con más de 15 años de servicio. Al momento del ataque, los criminales no solo le arrebataron la vida a él, sino que también acabaron con el futuro de su descendiente.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan detenidos ni sospechosos, ya que una vez cometido el crimen los agresores huyeron con dirección desconocida. Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para acordonar la escena, mientras que los agentes iniciaron la búsqueda de los responsables, sin lograr localizarlos.

En otro hecho, el pasado fin de semana en el Valle de Santiago, Guanajuato, siete personas fueron asesinadas en un ataque directo y un joven resultó herido. El incidente ocurrió en la comunidad de Las Jícamas, específicamente en la calle 16 de Septiembre. Según medios locales, las víctimas se encontraban reunidas en la vía pública cuando un grupo armado les disparó en repetidas ocasiones hasta lograr su objetivo.

No hay detenidos

De manera similar a la noticia anterior, elementos de la Policía Preventiva acordonaron la zona en espera de las corporaciones de auxilio. Cuando llegaron los paramédicos y revisaron los cuerpos, constataron que siete personas en realidad ya no presentaban signos vitales. El único sobreviviente fue trasladado de emergencia a un hospital en Valle de Santiago, donde se reporta grave.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

