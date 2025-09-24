José Carlos entró a la habitación de una menor y abusó de ella en domicilio de Nogales

Nogales, Sonora.- Un hombre identificado como José Carlos 'N', de 34 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso penal, señalado como presunto responsable de el delito de abuso agravado, cometido en contra de una menor de 14 años de edad. Por lo anterior, un juez de control determinó imponerle prisión preventiva justificada, garantizando así la integridad de la víctima y el correcto desarrollo del proceso penal.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la colonia Lomas del Sol, de Nogales, en un primer evento, a finales de julio de 2024, cerca de las 17:00 horas, cuando el imputado, aprovechándose de la relación de parentesco y confianza que mantenía con la menor forzó la cerradura de la puerta de su recámara, donde se encontraba ella.

Una vez adentro, se sentó a un costado de la cama y comenzó a tocar a la joven sin su consentimiento. En un segundo evento, ocurrido a principios de agosto de 2024, alrededor de las 19:00 horas, el acusado ingresó nuevamente a la habitación de la víctima, la inmovilizó y abusó de ella; estas acciones vulneraron gravemente la integridad física, psicológica y sexual de la adolescente, por lo cual se interpuso una denuncia.

Por lo anterior, las autoridades iniciaron los actos de investigación y se integró la carpeta del caso, se solicitó una orden de aprehensión contra el imputado y fue ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), logrando de esta forma los resultados ya mencionados. La investigación continúa para recabar y consolidar todos las evidencias que permitan acreditar plenamente los hechos.

Vinculación a proceso y prisión preventiva justificada para sujeto por el delito de abuso sexual y violación en Nogales



Información completa:https://t.co/NSjmsQwSF0 pic.twitter.com/40Y11FeIRj — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 24, 2025

La FGJES reitera su determinación para perseguir y sancionar con todo el peso de la ley a quienes atentan contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas más vulnerables", se lee en el comunicado compartido en redes sociales.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora