Jóvenes de 15 años chocan y mueren en Sinaloa; el otro involucrado se dio a la fuga

Municipio de Sinaloa, Sinaloa.- La tarde de este miércoles 24 de septiembre de 2025 se registró un trágico accidente sobre la carretera Estación Bamoa-Sinaloa de Leyva, cerca de la comunidad de Sanabria, al sur del estado de Sinaloa, el cual dejó como saldo dos jóvenes muertos. Los primeros informes indican que las víctimas mortales viajaban a bordo de una motocicleta y se impactaron de frente con una camioneta Chevrolet, línea Silverado de color blanco y modelo 2007.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, los occisos fueron identificados como Jesús Ángel 'N', de 15 años de edad y con domicilio en Estación Bamoa; y Axel Roberto 'N', de la misma edad y vecino de Cubiri de la Cuesta. A pesar de la llegada de paramédicos de la Cruz Roja, los adolescentes perdieron la vida en el lugar y trascendió que el automovilista involucrado se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Los informes obtenidos indican que a las 12:30 horas, aproximadamente, los dos adolescentes circulaban por el mencionado tramo estatal en una motocicleta Vento de color negro con amarillo y frente poblado de Sanabria debido a una aparente invasión de carril se impactaron contra el frente total de una camioneta Chevrolet, línea Silverado de color blanco y modelo 2007", explicó el medio anteriormente citado.

A la llegada de los servicios médicos se confirmó que uno de los jóvenes aún tenía puesto el uniforme de la preparatoria a la que asistía. Asimismo se indicó que el cuerpo sin vida de uno de los menores quedó a cuatro metros de distancia de la motocicleta, mientras que el otro terminó junto a la ligera unidad. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se presentó en el sitio y se encargó de realizar las diligencias correspondientes.

#ALMOMENTOuD83DuDEA8 | Mueren dos jóvenes estudiantes uD83DuDC65uD83DuDCDA en un choque en Agua Fría, municipio de Sinaloa; iban a bordo de una motocicletauD83CuDFCD? pic.twitter.com/hHkKYb5wxS — Línea Directa Portal (@linea_directa) September 24, 2025

Martes violento en Sinaloa

Derivado de los hechos delictivos registrados el martes 23 de septiembre de 2025, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó tres homicidios dolosos, dos feminicidios (de tres casos de mujeres que fueron asesinadas), tres privaciones de la libertad y 10 robos de vehículos. La jornada quedó marcada por un ataque armado suscitado sobre el bulevar Jesús Kumate, en Culiacán. contra una camioneta en la que viajaba la nieta del gobernador Rubén Rocha Moya.

uD83DuDD34 Atacan la camioneta en la que viajaba la nieta del gobernador de Sinaloa, en el municipio de Culiacán. El mandatario estatal indicó que en el vehículo viajaba su nieta#Sinaloa #Culiacán #Vehículo #Seguridadhttps://t.co/LTATTfqxpg pic.twitter.com/cn00Y4MQRh — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui