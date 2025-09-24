Matan a balazos a joven de 17 años en García, Nuevo León; intentó proteger a su hijastro

García, Nuevo León.- La violencia se hizo presente durante la madrugada de este miércoles 24 de septiembre de 2025 en la colonia Valle de Lincoln, ubicada en el municipio de García, Nuevo León, en donde un joven de 17 años fue asesinado a balazos por gatilleros desconocidos. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del fallecido, aunque de forma extraoficial se dijo que estaba acompañado de su pareja sentimental y de su hijastro de tres años al momento del ataque.

De acuerdo con información proporcionada por NMás, los hechos ocurrieron em las calles Valle de la Fuentes y Valle del Garona, cuando el menor supuestamente iba en camino a una tienda de abarrotes. Fue en ese momento que sujetos armados lo interceptaron y esto derivó en una persecución a balazos, generando pánico entre los vecinos del sector. Trascendió que el adolescente intentó cubrir al pequeño y fue alcanzado por una de las balas.

En medio de la confusión, Nicolás, el adolescente de 17 años de edad, que se encontraba en compañía de su pareja y del hijo de esta, un niño de 3 años, al percatarse del peligro, reaccionó de manera instintiva para proteger al pequeño, resguardándolo y tratando de evitar que resultara herido; sin embargo, el joven no logró ponerse a salvo", explicó el medio anteriormente citado.

Hasta el lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja para brindarle atención médica a la víctima; sin embargo, se confirmó que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas. Se reportó que el individuo recibió al menos cuatro impactos de bala: uno en el pecho, otro en el brazo izquierdo, uno más en la cabeza y otro en el abdomen. Una vez confirmado el deceso, elementos de la Policía Municipal acordonaron el perímetro.

Finalmente, agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se encargaron de cumplir con las diligencias correspondientes, así como de las primeras indagatorias para esclarecer el caso. El lamentable hecho ha conmocionado a los residentes de la colonia Valle de Lincoln, pues mientras un niño de tres años sobrevivió, un joven de 17 años fue ultimado de forma violenta en su afán por protegerlo.

Fuente: Tribuna del Yaqui