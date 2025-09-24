Milagro en Sonora: Carlos Alberto escapa con vida tras ser arrollado por tren en Santa Ana

Santa Ana, Sonora.- La noche del pasado martes 23 de septiembre de 2025, un sujeto identificado como Carlos Alberto fue embestido por un tren en las inmediaciones de las vías que atraviesan el municipio de Santa Ana, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, aunque sufrió fracturas, milagrosamente logró sobrevivir, lo que sorprendió a los testigos por el desenlace del accidente.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes tras revisar a la víctima determinaron que requería atención hospitalaria y lo trasladaron a un nosocomio en Magdalena. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce su estado de salud actual, aunque estaremos atentos a cualquier novedad en TRIBUNA.

Asimismo, lo sucedido levantó las alarmas entre la comunidad, que exige mejoras en las medidas de seguridad, ya que este incidente pudo haber terminado en tragedia. Hasta el momento, ninguna fuente oficial se ha pronunciado sobre el caso, pero se espera que las solicitudes de los vecinos sean consideradas, ya que resultarían muy útiles para prevenir futuros accidentes que, en otras circunstancias, podrían involucrar pérdidas humanas.

La víctima logró sobrevivir

En otro tema, como informamos en TRIBUNA, ayer se realizó un operativo federal de seguridad en el kilómetro 32 de la Carretera Federal 2, tramo Santa Ana – Altar, donde se aseguraron cerca de 50 kilos de droga en un autobús de pasajeros. De acuerdo con los reportes, 17 paquetes contenían heroína con un peso aproximado de 16 kilos, mientras que los otros 33 correspondían a una mezcla de heroína y fentanilo con un peso de 32 kilos.

En la operación participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). No obstante, el secretario Omar García Harfuch precisó que fueron asegurados 50 paquetes con un peso aproximado de 48 kilos de heroína y fentanilo.

Fuente: Tribuna del Yaqui