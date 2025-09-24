Mujer sufre ataque sexual en motel de Mexicali; presunto agresor huyó del lugar

Mexicali, Baja California.- Este pasado martes 23 de septiembre de 2025, alrededor de las 22:36 horas, una mujer de 41 años denunció haber sido víctima de abuso sexual, señalando como presunto responsable a uno de sus compañeros de trabajo. De acuerdo con información extraoficial, los hechos tuvieron lugar en un motel ubicado en la colonia Esperanza, sobre la calle H. Colegio Militar.

La llamada a las autoridades locales fue realizada por la cuñada de la afectada, ya que, al parecer, la primera reacción de la víctima fue comunicarse con su pariente y, una vez que esta llegó, le relató lo sucedido. Cuando los agentes arribaron a la escena ya habían transcurrido tres horas desde los hechos, y el aparente agresor no se encontraba en el lugar, lo que dio inicio a las indagatorias.

La versión oficial señala que el hombre, cuya identidad aún se desconoce, la llevó al sitio con el pretexto de estar a solas, pero repentinamente se tornó agresivo, al grado de sujetarla del cuello, posteriormente golpearla y finalmente agredirla sexualmente. Según el testimonio de la mujer, una vez concluido el ataque, el individuo se retiró caminando. De inmediato, los elementos trasladaron a la víctima a la Clínica 16 del IMSS para su valoración médica.

El hombre no ha sido detenido

Cabe destacar que la denunciante se encontraba bajo el influjo de alguna sustancia, aunque hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen los detalles. Nuestro medio de comunicación dará seguimiento a cualquier avance relacionado con el caso. En todo momento se contó con el apoyo de personal de primeros auxilios y de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar a cabo las investigaciones.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General del Estado de Baja California hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

