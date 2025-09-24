Padre de familia se desvanece cuando viajaba en su bicicleta y pierde la vida en Saltillo

Saltillo, Coahuila.- La tarde de este miércoles 24 de septiembre de 2025 ocurrió un lamentable caso en las inmediaciones de la colonia Riberas del Bravo, ubicada en el municipio de Saltillo, en donde un padre de familia perdió la vida al parecer debido a un infarto fulminante cuando se movilizaba a bordo de su bicicleta sobre el bulevar Vito Alessio Robles. Como resultado de las indagatorias preliminares, las autoridades confirmaron que el hombre, de entre 55 y 60 años, realizaba este recorrido diariamente.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Coahuila, versiones apuntan a que el sujeto se desvaneció repentinamente y cayó de forma violenta contra el pavimento, perdiendo la vida en el lugar de forma instantánea debido al ataque cardíaco, justo frente a una conocida gasolinera. Luego de que se registró el suceso se solicitó una ambulancia a través de los grupos de seguridad de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Personal de seguridad y familiares del difunto, entre ellos su esposa e hijos, llegaron hasta el sitio en el que se encontraba la víctima mortal, identificado preliminarmente como Adolfo 'N'. A su llegada, paramédicos de la Cruz Roja le brindaron la debida atención al hombre; sin embargo, casi de inmediato constataron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a cubrirlo con una manta de de color azul.

En diálogos con las autoridades, señalaron que el hombre realizaba esta ruta diariamente sin haber manifestado problemas de salud previos. Conforme pasaban los minutos, más seres queridos se congregaron en el sitio, lamentando la súbita pérdida", explicó el medio anteriormente citado.

Elementos de la Policía Municipal de Saltillo acordonaron el perímetro para que peritos, adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, pudieran realizar las diligencias correspondientes en el área. La bicicleta fue retirada de la zona, así como el cuerpo del padre de familia que fue llevado hacia las instalaciones de Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y posteriormente será entregado a sus familiares.

