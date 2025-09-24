¿Quién es Dereck Olvera, el funcionario de Hidalgo baleado por sujetos armados?

Tulancingo, Hidalgo.- El pasado lunes 23 de septiembre de 2025, el director de Prevención del Delito de Tulancingo, Dereck Olvera Juárez, resultó herido tras un ataque armado en el fraccionamiento Rincones de la Hacienda. De acuerdo con información extraoficial, el funcionario recibió al menos dos impactos de bala en el abdomen mientras se trasladaba a bordo de un automóvil Honda Accord color gris.

Aparentemente, los responsables fueron dos individuos que viajaban en una motocicleta negra sin placas. Los agresores interceptaron a Olvera Juárez y posteriormente le dispararon. Una vez lesionado, el funcionario logró dirigirse al estacionamiento del Centro Cívico Social, donde pidió ayuda; en el lugar, personal del Cuerpo de Bomberos lo atendió y posteriormente lo trasladó primero a la sede del gobierno municipal y después a la Clínica Santa María.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la salud de Dereck Olvera se reporta como extremadamente grave. Según El Universal, permanece bajo atención médica especializada. Nuestro medio de comunicación continuará al tanto de cualquier avance relacionado con las investigaciones, ya que aún no se cuenta con sospechosos ni detenidos por este intento de asesinato.

La violencia sigue en Hidalgo

¿Quién es Dereck Olvera?

Dereck Olvera Juárez, de 25 años, asumió el cargo de director de Prevención del Delito hace aproximadamente cinco meses y, de acuerdo con Infobae, no cuenta con formación policial ni con el Certificado Único Policial (CUP). Es importante resaltar que hasta el momento no existe ninguna hipótesis oficial que vincule el atentado con su puesto como servidor público, aunque esta línea de investigación no ha sido descartada por el Ministerio Público.

El joven es hijo de Fernando Olvera Guzmán, actual director jurídico del gobierno de Tulancingo y excoordinador del Partido del Trabajo (PT) en Hidalgo. En cuanto a su madre, se llama María de Jesús Juárez Rebollo y actualmente se desempeña como auxiliar en la Secretaría Particular del ayuntamiento. Esto es lo que hasta ahora se sabe sobre la nueva víctima de la violencia que día con día aumenta en la entidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui