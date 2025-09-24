Seguirán tras las rejas: Dan prisión preventiva a cinco secuestradores en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Después de que fueron arrestados en Hermosillo, durante las respectivas audiencias, se formuló imputación en contra de Manuel Alfredo 'N' y/o Martín Armando 'N', Néstor Rodolfo 'N', Gustavo Agustín 'N', así como dos menores de edad, señalados como presuntos responsables de secuestro agravado y asociación delictuosa, informó este miércoles la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Además, un juez decretó prisión preventiva justificada para los adultos e internamiento preventivo para los menores. El par de víctimas fueron privadas de su libertad, la primera el día 16 de septiembre de 2025 y la segunda el día 18 del mismo mes, siendo llevadas en contra de su voluntad a un domicilio ubicado en la calle Juan José Aguirre entre Simón Bley y Manuel I. Loaiza, en la colonia Olivares, de la capital sonorense.

Ahí, Manuel Alfredo 'N' y/o Martín Armando 'N', Néstor Rodolfo 'N', Gustavo Agustín 'N', así como dos menores de edad, los mantuvieron en cautiverio, causándoles diversas lesiones mediante golpes y actos de tortura: una de las víctimas sufrió lesiones de consideración y que pusieron en riesgo su vida. El cautiverio terminó el día 20 de septiembre pasado, aproximadamente a las 10:16 horas, cuando una de las víctimas logró escapar.

Asimismo, solicitó auxilio y señaló el inmueble donde permanecían secuestrados; al llegar los agentes de la Policía Municipal, los captores huyeron del lugar, siendo perseguidos y capturados por los efectivos. Durante la audiencia, se formuló imputación y el juez impuso prisión preventiva justificada para los mayores de edad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) y el internamiento preventivo para los menores en el Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama).

Información completa:https://t.co/tEF7tUoOKS pic.twitter.com/tSyh7U0gnA — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 24, 2025

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) buscará en la próxima audiencia la vinculación a proceso en contra de los imputados, a fin de conseguir justicia para las víctimas de este delito y sanciones ejemplares para quienes resulten responsables", se lee en el comunicado compartido en redes sociales.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora