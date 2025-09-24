Sicarios aprovechan apagón y asesinan a balazos a joven motociclista al sur de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- La noche del martes 23 de septiembre de 2025 se confirmó un ataque armado en calles de la colonia Hacienda de Urías, al sur de la ciudad de Mazatlán, en donde un joven motociclista fue asesinado a balazos por gatilleros desconocidos. Vecinos del sector alertaron a las autoridades a través de las líneas de emergencia, por lo que se registró una intensa movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas.

Según información proporcionada por medios locales, los hechos ocurrieron sobre las calles Acapulco y Platanera, en la citada demarcación. Trascendió que la zona se encontraba sin el servicio de luz eléctrica y los residentes señalaron que en un momento se escucharon detonaciones de arma de fuego. Una vez de regreso el suministro de energía eléctrica, la víctima fue encontrada junto al vehículo en el que se transportaba.

De acuerdo con la versión de testigos, la víctima se desplazaba en una motocicleta tipo cross de color negra con naranja cuando fue interceptado por sujetos desconocidos, quienes le dispararon en repetidas ocasiones, provocando que perdiera el control de la unidad y quedara gravemente herido sobre la vía pública", explicó el portal de Los Notocieristas.

#Mazatlán| Un motociclista fue ejecutado a balazos por sujetos armados cuando circulaba por calles de la colonia Hacienda de Urías, al sur de la ciudad.



— Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) September 24, 2025

Protección Civil Municipal, Bomberos Veteranos El Castillo y paramédicos de la Cruz Roja se dieron cita en el lugar de los hechos. Sin embargo, a pesar de recibir la atención correspondiente, se constató que ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos de la Policía Estatal Preventiva acordonaron el perímetro y se notificaron a las autoridades competentes. Se indicó que el hoy occiso vestía una camisa de color oscuro, pantalón café, tenis blancos y traía puesto un casco de seguridad de color rojo.

También se reportó que presentaba heridas por arma de fuego en la cabeza, en los costados y en sus dos manos. Finalmente, persona de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa arribó al sitio y se encargó de las diligencias de ley para que el cuerpo pudiera ser llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley, podrá ser identificado oficialmente y después será entregado a sus familiares.

Motociclista es asesinado a balazos en la colonia Hacienda de Urías, Mazatlán
— Entre Veredas Sinaloa (@entreveredas) September 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui