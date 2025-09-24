Tragedia en Coahuila: Una joven de 23 años muere decapitada tras sufrir fuerte accidente

Saltillo, Coahuila.- Un trágico accidente automovilístico ocurrió la madrugada de este miércoles 24 de septiembre de 2025 sobre a la altura de la colonia Aurora, ubicada en el municipio de Saltillo, que dejó como saldo una persona muerta cuando circulaba sobre el bulevar Valdés Sánchez. Los reportes preliminares indican que el percance vial se registró alrededor de las 05:00 horas y que la víctima perdió el control de su automóvil, lo cual provocó que se estrellara con la pared de un negocio.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Coahuila, la occisa fue identificada como Mónica Díaz, de 23 años de edad, quien transitaba con rumbo al oriente de la ciudad al momento de sufrir este fatal percance. Testigos oculares señalaron que la joven se movilizaba a velocidad considerable y que, cuando se aproximó a una curva cerrada, no pudo controlar el volante. Esto provocó que estampara su vehículo contra la fachada de un establecimiento comercial y falleciera decapitada.

Momentos después del percance, al lugar arribaron los padres de Mónica. Al reconocer la escena, ambos se descontrolaron al confirmar la tragedia. Entre llanto y gritos de desesperación intentaban acercarse al vehículo, pero fueron contenidos por las autoridades para evitarles un daño mayor", explicó el medio anteriormente citado.

Los cuerpos de emergencia acudieron de inmediato al lugar de los hechos; sin embargo, no pudieron hacer nada por Mónica, ya que murió instantáneamente tras el fuerte impacto. El incidente derivó en que la circulación sobre el bulevar Valdés Sánchez se viera afectada por al menos dos horas, mientras las autoridades competentes realizaron el respectivo peritaje en el área. Por su parte, elementos de Tránsito Municipal se encargaron de desviar el flujo vehicular hacia calles aledañas.

En tanto, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila cumplió con las diligencias correspondientes para levantar los indicios y remolcar la unidad siniestrada. Peritos de la Agencia de Investigación Criminal documentaron la escena para que finalmente el cuerpo de la fémina pudiera ser trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y posteriormente será entregado a sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui