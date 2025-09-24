Trágico accidente: Choque al norte de Sonora deja una mujer fallecida y cuatro heridos

Puerto Peñasco, Sonora.- Durante la tarde de hoy miércoles 24 de septiembre, un lamentable suceso vial se registró en el tramo carretero Puerto Peñasco - Y Griega, al norte de Sonora. El accidente, que involucró a dos vehículos resultó en el fallecimiento de una persona y dejó a cuatro más con diversas lesiones. Los primeros indicios apuntan a un choque frontal entre una camioneta Toyota 4Runner de modelo anterior y un sedán Toyota Corolla modelo reciente.

Las autoridades de tránsito y los equipos de emergencia respondieron con celeridad al llamado de auxilio. En la camioneta 4Runner viajaban dos personas, un hombre y una mujer. Tristemente, la fémina perdió la vida en el lugar de los hechos. Por otro lado, en el vehículo Corolla se trasladaba una familia formada por una pareja y su hijo. Tanto los ocupantes del Corolla como el conductor de la 4Runner resultaron heridos.

Personal paramédico de la Cruz Roja, con apoyo de elementos de Bomberos y la Policía Municipal, socorrió a los afectados y los trasladó a hospitales cercanos para recibir la atención médica necesaria. Asimismo, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hicieron presentes para realizar las indagatorias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas que llevaron a este accidente.

El lugar donde sucedió el fuerte choque entre las las dos unidades

Hay que recordar que la tarde del pasado domingo 21 de septiembre otro hecho, cuando un conductor resultó lesionado tras un accidente vehicular en la Carretera Estatal número 3, conocida como "La Costera", en Sonora. El suceso, clasificado como un choque contra un objeto fijo, ocurrió cuando una vagoneta se salió del camino y se impactó contra la valla de protección de una torre eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El reporte indica que el percance tuvo lugar cerca de las 14:15 horas del 21 de septiembre de 2025, a la altura del kilómetro 50 del tramo Puerto Peñasco - Golfo de Santa Clara. La unidad involucrada es una vagoneta Dodge RAM, color blanco, modelo 2018, con placas del Estado de México, que presuntamente pertenece a la empresa Teléfonos de México (Telmex). Al llegar al lugar, las autoridades policiales encontraron el vehículo con daños materiales pero sin su ocupante.

Fuente: Tribuna