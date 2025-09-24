Tras persecución en Cajeme detienen a dos presuntos criminales con auto robado

Cajeme, Sonora.- La violencia sigue al alza en Cajeme, municipio prioritario de Sonora, debido al alto número de homicidios y ataques armados que reporta mes con mes. Sin embargo, las autoridades continúan sumando esfuerzos para detener a presuntos generadores de crimen. Por ejemplo noche de este martes, elementos de la Policía Municipal de Cajeme en coordinación con personal de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a dos individuos que circulaban a bordo de un vehículo con reporte de robo.

De acuerdo con el informe oficial, el operativo se realizó la noche de ayer, martes 23 de septiembre de 2025, alrededor de las 23:00 horas, tiempo local, en las inmediaciones de la Comisaría de Providencia. Ahí, un sedán Chevrolet Malibú fue detectado por el sistema de monitoreo en un arco carretero ubicado sobre una rúa federal. Tras identificar la unidad con reporte de robo, se desplegó un dispositivo de seguridad que permitió seguir su recorrido.

Las autoridades continúan con las investigaciones. Foto: Facebook

Los sujetos, cuyas identidades no fueron reveladas debido a que las investigaciones continúan en curso, intentaron evadir a las autoridades al tomar una ruta alterna que los llevó por la cabecera municipal de Bácum y posteriormente hacia la calle Base. Sin embargo, al llegar a la zona conocida como la curva del Seminario, el vehículo fue interceptado por agentes municipales con el apoyo de efectivos de Semar.

En ese punto, se implementó un cerco para impedir cualquier intento de fuga. Los oficiales marcaron el alto a los tripulantes y procedieron a su aseguramiento de manera inmediata. Posteriormente, ambos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Jefatura de Policía y Tránsito, donde se les practicó una certificación médica de rutina.

Tras cumplirse con los protocolos correspondientes, los individuos fueron registrados en el Registro Nacional de Detenciones (RND) y se elaboró el Informe Policial Homologado. Con ello, se determinó su traslado al Centro Integral de Procuración de Justicia, en donde quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Será el Ministerio Público el encargado de analizar las pruebas recabadas y definir la situación jurídica de los detenidos en las próximas horas. Cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui