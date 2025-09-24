Unidad de transporte protagoniza aparatoso choque en Puebla; hay nueve lesionados

Puebla, Puebla.- La tarde de este miércoles 24 de septiembre de 2025, mientras circulaba por la Central de Autobuses de Pasajeros de la Ciudad de Puebla (CAPU), el chofer de una unidad de la línea 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) perdió control del volante, lo que provocó que se estampara contra un establecimiento comercial y una camioneta particular. De forma preliminar se indicó que hay al menos nueve personas lesionadas, incluida una recién nacida.

De acuerdo con información proporcionada por El Sol de Puebla, testigos oculares señalaron que el conductor salió de la terminal ubicada en la central camionera con dirección a Valsequillo; sin embargo, a escasos metros se encontró con un civil que caminaba sobre el bulevar Carmen Serdán y bulevar Norte, por lo que intentó esquivarlo para no arrollarlo y fue en ese momento que no pudo controlar la unidad. Al final, el vehículo colisionó contra una caseta adaptada como negocio.

Extraoficialmente, se tiene conocimiento de que una madre estaba en el puesto de comida ambulante trabajando junto con su bebé, una recién nacida, quienes resultaron heridas por el impacto de la unidad articulada", explicó el medio anteriormente citado.

Como respuesta a este accidente de tránsito, personal y paramédicos de Rescate Urbano de la Cruz Roja, así como del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) y Protección Civil arribaron al lugar para atender a las víctimas, mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardaron el área. Por su parte, Peritos Viales de la SSC detuvieron al operador y lo pusieron a disposición de la autoridad correspondiente.

Ante la emergencia, la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) de Puebla difundió un breve comunicado, en el que confirmó la suspensión del servicio de la Línea 3 en las estaciones CAPU, Bulevar Norte e Hidalgo. Trascendió que en el lugar, los servicios médicos se encargaron de atender a las víctimas, aunque solamente una requirió ser trasladada a un hospital para recibir atención médica, mientras que el resto presentaron lesiones menores y crisis nerviosas a raíz del incidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui