Voraz incendio arrasa con pick up en el Valle del Yaqui; la reportan como pérdida total

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este miércoles 24 de septiembre, se registró un accidente vehicular en las calles Meridiano y 300, a las afueras de Ciudad Obregón. El incidente involucró a una camioneta tipo pick up, la cual fue consumida en su totalidad por el fuego. Afortunadamente, el suceso concluyó únicamente con daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas, ni pérdidas humanas.

El vehículo siniestrado corresponde a una camioneta Ford F-150 de color rojo y modelo no reciente. De acuerdo con los primeros peritajes realizados en el sitio, el incendio se habría originado a causa de una aparente falla en el sistema eléctrico, localizada en la parte frontal de la unidad. Las llamas se propagaron con rapidez, abarcando la cabina y el resto de la carrocería hasta dejar la pick up en condición de pérdida total.

A dicho lugar del Valle del Yaqui acudieron elementos del Departamento de Bomberos de la Estación 3. Para las labores de sofocación se desplegó la unidad E-3, la cual recibió el apoyo de la máquina E-4. En total, participaron en la operación cinco bomberos, quienes estuvieron acompañados por personal observador de la academia de la institución como parte de su proceso formativo.

La coordinación del equipo permitió que el fuego fuera controlado sin contratiempos; de momento se desconoce cuántas personas viajaban en el automóvil. Asimismo, elementos de la Policía Municipal de Cajeme se hicieron presentes en el sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el reporte correspondiente.

Por fortuna solo hubo daños materiales durante el percance

Apenas ayer martes, un vehículo de carga de modelo antiguo se incendió de manera sorpresiva sobre la Carretera Federal México 15, en Ciudad Obregón, presuntamente debido a una falla mecánica. Su conductor, actuando con rapidez, logró orillar la unidad y ponerse a salvo antes de que las llamas consumieran por completo la parte frontal del vehículo. Esto ocurrió al mediodía, frente al fraccionamiento Las Misiones.

El camión marca Ford modelo 1978 de color rojo que transportaba una carga de pasta de soya, se desplazaba en dirección de sureste a noroeste cuando su operador, de nombre Carlos Vicente C. P., de 56 años de edad, notó que emanaba humo y fuego del motor, por lo cual paró la marcha y bajó de la unidad.

Fuente: Tribuna