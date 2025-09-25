Accidente en Ciudad Obregón: Choque en la zona norte deja motociclista lesionado

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este jueves 25 de septiembre de 2025 se registró un accidente de tránsito en la zona norte de Ciudad Obregón, Sonora, en el que se vieron involucrados un vehículo tipo Pick Up y una motoneta. El hecho movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron que el conductor de la unidad ligera quedó lesionado y se encargaron de cumplir con el respectivo peritaje.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance vial se registró en el cruce de las calles Cajeme y Puebla, en un punto que funciona como alto de cortesía, cuando el motociclista fue embestido por la unidad. Extraoficialmente se dijo que la víctima sufrió heridas que requirieron su traslado a un hospital cercano de la región, en donde recibirá la atención médica pertinente. Esto forma parte de otro caso más de un aumento de los accidentes de este tipo en la localidad.

Por su parte, agentes de Tránsito Municipal se presentaron en el sitio para tomar conocimiento de lo sucedido para deslindar responsabilidad y elaborar el Informe Policial Homologado (IPH). Hasta el momento se desconoce la identidad del motociclista, así como la gravedad de las lesiones que sufrió en este nuevo choque registrado en la cabecera municipal de Cajeme. En las últimas, autoridades locales han exhortado a la población a respetar los límites de velocidad y los señalamientos.

El percance dejó como saldo extraoficial a un motociclista lesionado.

Choque en el Centro de Ciudad Obregón

En otro caso suscitado la mañana de este jueves, aproximadamente a las 11:00 horas, dos vehículos se impactaron en el primer cuadro de Ciudad Obregón. A pesar del choque, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las unidades implicadas. Se indicó que una maniobra de una personas que conducía un vehículo Aveo, de color gris y modelo reciente, presuntamente ocasionó este percance vial.

Según reportes preliminares, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Chihuahua y Puebla, en donde la conductora en cuestión intentó incorporarse por la calle Chihuahua y le cortó el paso a un automóvil Spark, de color blanco y también de modelo reciente, que transitaba con preferencia por la calle Hidalgo, provocando la colisión casi frente a la Notaria Público No. 93.

#Seguridad | Imprudencia al volante provoca accidente de tránsito en el Centro de Ciudad Obregón uD83DuDE98uD83DuDCA5https://t.co/vqFw2K7WxJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui