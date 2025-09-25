Acribillan a mujer al sur de Hermosillo; fue hospitalizada en estado grave de salud

Hermosillo, Sonora.- Una mujer resultó herida de gravedad la mañana de este jueves 25 de septiembre, luego de sufrir un ataque armado en la colonia Los Olivos, ubicada al sur de Hermosillo. El hecho violento movilizó a diversas corporaciones de seguridad y de emergencia. El reporte a las autoridades se hizo alrededor de las 6:11 horas, alertando sobre detonaciones de arma de fuego en las calles Pico de Tortuga y Pitahaya Madura.

Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar para atender la emergencia. Los equipos de rescate localizaron a una mujer identificada como Cynthia Judith 'N' con múltiples heridas de bala. Se confirmó que la mujer presentaba una lesión en el área del torso, además de cuatro impactos en las extremidades inferiores, distribuidos dos en cada pierna.

Dada la gravedad de sus heridas, fue trasladada urgentemente a un hospital para recibir atención médica, donde su estado de salud se reporta como crítico. Tras la agresión, se desplegó un operativo de seguridad en la zona sur de la ciudad con el objetivo de localizar a los posibles responsables. Sin embargo, hasta el momento de esta publicación, no ha informado sobre detenciones relacionadas con este crimen.

Las autoridades abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Las pesquisas buscan determinar las circunstancias exactas del ataque, identificar a los agresores y establecer un móvil. De manera extraoficial se comenta que Cynthia Judith 'N' cuenta con antecedentes penales previos. Los registros indican múltiples ingresos al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo por diferentes delitos.

Diferentes autoridades resguardaron la escena del crimen

Entre ellos se encuentran robo de vehículo y robo con violencia. Asimismo, se señala que la mujer había estado involucrada en episodios de conducta agresiva en el pasado, incluyendo un caso de violencia familiar donde se le acusó de intentar agredir a su madre. Una de las principales líneas de la investigación es determinar si el historial criminal de la víctima podría tener alguna relación con la agresión sufrida este jueves.

Fuente: Tribuna