Alerta en Ciudad Obregón por ataque de abejas en escuela; seis alumnos quedan lesionados por picaduras

Ciudad Obregón, Sonora.- Los ataques de abeja en el estado de Sonora han estado al alza durante los últimos días, y este jueves 25 de septiembre se registró uno más en la Escuela Secundaria Técnica No. 56, ubicada en la colonia Miravalle de Ciudad Obregón, donde seis alumnos salieron lesionados por picadura. Ante esto, las autoridades tuvieron que evacuar a la comunidad estudiantil.

De acuerdo con el municipio de Cajeme, la Unidad de Protección Civil Municipal informó que, en coordinación con Bomberos, se atendió de manera inmediata el reporte por la presencia de un panal de abejas. Protección Civil suspendió actividades en el plantel y procedió a la evacuación de estudiantes y personal docente, a fin de salvaguardar su integridad.

Además, Bomberos y Protección Civil se encuentran trabajando en la zona para controlar la situación, espantar a las abejas y ubicar a la abeja reina. Se indicó que seis estudiantes resultaron lesionados por picaduras, ninguno de ellos de gravedad. Los menores recibieron prontamente atención médica.

También se informó que, como parte de las medidas de seguridad y en cumplimiento de lo establecido por la ley, se enviará a un apicultor especializado a la escuela, quien se hará cargo de retirar de manera adecuada a las abejas que aún permanecen en el plantel.

Muere por picadura de abeja en Ciudad Obregón

El pasado domingo 21 de septiembre, un hombre murió en el ejido Quetchehueca a causa de las picaduras de abeja. Se trata de un expolicía que acudió con su familia a uno de los árboles gigantes que se ubican sobre la calle Norman E. Borlaug y calle 1700 frente al campo San Judas Tadeo para pasar la tarde, hacer de comer y tener una convivencia, pero repentinamente fueron atacados por el enjambre de abejas. Del desafortunado evento, el hombre perdió la vida por el ataque de estos insectos.

¿Qué hacer en caso de ver un panal de abejas?

Se recomienda en todo tiempo mantener la calma y alejarse manteniendo una distancia segura, así como contactar rápidamente a los servicios de emergencia como Bomberos o Protección Civil. También se pide no intentar retirar el panal por cuenta propia, ya que para eso se requiere de conocimientos y equipo especializado. Si te encuentras en el exterior, se debe entrar a un espacio seguro y cerrar las ventanas para que las abejas no entren.

